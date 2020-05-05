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Александр Лукашенко о реакции на фейковую информацию о Беларуси: «Пока я не вижу, в чём мы не правы»

05.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко о реакции на фейковую информацию о Беларуси: «Пока я не вижу, в чём мы не правы»

На фоне твердого решения белорусов не отказываться от проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, в некоторых зарубежных СМИ звучит определенная критика, основанная на непроверенной, а зачастую вовсе фейковой информации. Президента спросили, как он реагирует на такие вбросы.

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Александр Лукашенко о реакции на фейковую информацию о Беларуси: «Пока я не вижу, в чём мы не правы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если в твой адрес какие-то сыплют обвинения, выдвигают какие-то версии, конечно, надо реагировать, может быть, не сразу, может быть, не навалом, может быть, с течением какого-то времени. Всегда надо реагировать адекватно, сообразно тому, как на тебя наступают. Редкий случай, когда надо чрезмерно реагировать, чтобы показать свою мощь и силу. Нам это не надо. Может, я не должен как Президент вам это говорить, но уж раз такая драка пошла, я просто хотел вам сказать, что вот эта информация, что «а, в Беларуси там столько заболевших». Так это выявлено заболевших – за сутки, за все время и так далее. Так это плохо или хорошо?

Александр Лукашенко о реакции на фейковую информацию о Беларуси: «Пока я не вижу, в чём мы не правы»

Это же хорошо, что мы выявляем достаточное количество, так сказать, подхвативших этот вирус. Это хорошо. Но послушайте, я хочу людям сказать и вам – сегодня не тесты главное. Мы к этому пришли опытным путем. Сегодня в этой всей борьбе, реальной борьбе за человека, за лечение людей, важны пневмонии. Потому что все эти ковиды и коронавирусы дают пневмонию, люди болеют пневмониями. Поэтому, да, мы тестируем, мы смотрим, сколько вирус этот подхватило людей. Это очень важно для принятия решений. Но важнейший вопрос – пневмонии.   

Вот тут все высшие должностные лица, ответственные по региону, в том числе и глава Администрации, Наталья Ивановна Кочанова по Минску отвечает за этот вопрос, Анфимов там, в Витебске, и помощники – они подключены для оказания помощи на местах, для лечения всех пневмонийных. Вот на сегодняшний день у нас всех пневмонийных 12 415, всех – и ковидных, и не ковидных. Болеет 12 400. Для страны, скажу прямо, это счастье, что такое небольшое количество. Из них (из 12 тысяч с половиной) только 1008 человек тяжелобольными классифицируются. Это всего 8 %, 8 % тяжелых пневмобольных от всего количества. Это прекрасный результат, поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы, может, мы еще не все видим. Ну пройдет время, оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
 
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