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Третий этап репетиционного тестирования можно пройти онлайн с 19 мая
05.05.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 19 мая 2020 года все желающие смогут пройти РТ в электронном формате в онлайн-режиме на
Из-за коронавируса многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные на май 2020 года сеансы РТ.
Как сообщает РИКЗ, с 19 мая 2020 года всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.
Для участия надо зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату с помощью системы «Расчет» (ЕРИП).
Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в онлайн-режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая 2020 года.
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С 19 мая 2020 года все желающие смогут пройти РТ в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.
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