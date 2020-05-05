Третий этап репетиционного тестирования можно пройти онлайн с 19 мая

Источник материала: Tut.by

С 19 мая 2020 года все желающие смогут пройти РТ в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ .

Из-за коронавируса многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные на май 2020 года сеансы РТ.

Как сообщает РИКЗ, с 19 мая 2020 года всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.

Для участия надо зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату с помощью системы «Расчет» (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в онлайн-режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая 2020 года.