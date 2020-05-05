ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Третий этап репетиционного тестирования можно пройти онлайн с 19 мая

05.05.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 19 мая 2020 года все желающие смогут пройти РТ в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.

Из-за коронавируса многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные на май 2020 года сеансы РТ.

Как сообщает РИКЗ, с 19 мая 2020 года всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.

Для участия надо зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату с помощью системы «Расчет» (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в онлайн-режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 мая 2020 года все желающие смогут пройти РТ в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.
 
Новости дня
Новости
 
«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика