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Франция выделила 20 млн евро на развитие велодвижения после карантина

05.05.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Власти Франции выделили 20 млн евро, чтобы пересадить жителей после карантина на велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция выделила 20 млн евро на развитие велодвижения после карантина

В стране с 11 мая отменяется ряд ограничений и в спешном порядке в крупных городах взялись за обустройство велодорожек. В рамках велоплана деньги дадут на оплату ремонта велосипедов, создание временных парковок для них и обучение езде на двухколесном транспорте.

Франция выделила 20 млн евро на развитие велодвижения после карантина

Из бюджета также выделят средства нанимателям на то, чтобы компенсировать работникам оплату аренды велосипедов. Все эти меры, по мнению властей, должны привести к тому, чтобы выход из карантина стал поводом для французов, владельцев 30 миллионов велосипедов, выбрать безопасный способ передвижения в условиях остающейся угрозы распространения коронавируса.

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Новости Франции. Власти Франции выделили 20 млн евро, чтобы пересадить жителей после карантина на велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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