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Сидя дома на самоизоляции, открываем новые увлечения и профессии

05.05.2020 19:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Коронавирус сильно изменил наши планы, сорвав концерты и поездки, закрыв многие музеи мира и выставки. Но это не повод грустить - новые технологии позволяют разнообразить досуг не выходя из дома.

Пока есть несколько часов свободного времени, можно начать изучать новые языки или же поддерживать на уровне уже ранее вами изученные. К примеру, если тщательно читать 20 страниц книг на иностранном языке каждый день, выписывая и запоминая слова, которые вы видите впервые, это поможет вам постоянно быть в тонусе.

Урок иностранного мы закончили. Можно устроить себе виртуальную прогулку по музеям мира. Например, можно прогуляться по Британскому музею. Также у него есть официальный YouTube-канал, где можно ознакомиться с экспо-зицией или узнать интересные исторические факты. Можно посе-тить Ватикан и Сикстинскую капеллу. Все это даже не вставая с кровати. Если же у вас еще осталось свободное время, то можно посетить даже Большой театр, который в Москве. 

Сегодня благодаря интернету и развитию высоких технологий любое хобби можно превратить в профессию. Причем образование стало доступно в любом возрасте и в любом уголке земли. К примеру, если вы увлекаетесь фотографией, вы можете найти бесплатные курсы. Сейчас многие ресурсы сделали свои уроки бесплатными. Да и время для смены профессии сейчас идеальное. 

Такой насыщенный день, много где побывала, и это все даже не вы-ходя из дома. Завтра можно провести весь день за изучением но-вых рецептов.

 
 
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Коронавирус сильно изменил наши планы, сорвав концерты и поездки, закрыв многие музеи мира и выставки. Но это не повод грустить - новые технологии позволяют...
 
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