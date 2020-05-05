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“Это просто вирусная бомба”. В Польше вирусолог призвал подумать, как обезопасить страну от белорусов
05.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Польский вирусолог Адам Бриза заявил 4 мая, что в Беларуси проводится безответственная политика борьбы с коронавирусом. И призвал хорошо подумать, что делать с белорусами перед тем, как ослабить ограничения в Польше.
«Беларусь — единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба», — передает слова вирусолога РИА “Новости” .
Он отметил, что в такой ситуации «невозможно даже говорить о каком-либо противодействии эпидемии внутри страны». «Об этом говорят цифры – в Беларуси даже по официальным данным больше заболевших, чем в Польше, а населения – в четыре раза меньше», — продолжил собеседник агентства.
«Хорошо, что сейчас закрыты границы, а въезжающие в Польшу проходят обязательный карантин. Но долго границы закрытыми вряд ли останутся. Что будет потом?», — задал вопрос ученый.
«Нашему правительству надо хорошо проанализировать ситуацию и учесть белорусский фактор опасности при отмене очередных ограничений», — сказал он.
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“Это просто вирусная бомба”. В Польше вирусолог призвал подумать, как обезопасить страну от белорусов
Польский вирусолог Адам Бриза заявил 4 мая, что в Беларуси проводится безответственная политика борьбы с коронавирусом. И призвал хорошо подумать, что делать с...
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