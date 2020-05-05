“Это просто вирусная бомба”. В Польше вирусолог призвал подумать, как обезопасить страну от белорусов

«Беларусь — единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба», — передает слова вирусолога РИА “Новости” .





Он отметил, что в такой ситуации «невозможно даже говорить о каком-либо противодействии эпидемии внутри страны». «Об этом говорят цифры – в Беларуси даже по официальным данным больше заболевших, чем в Польше, а населения – в четыре раза меньше», — продолжил собеседник агентства.









«Хорошо, что сейчас закрыты границы, а въезжающие в Польшу проходят обязательный карантин. Но долго границы закрытыми вряд ли останутся. Что будет потом?», — задал вопрос ученый.





«Нашему правительству надо хорошо проанализировать ситуацию и учесть белорусский фактор опасности при отмене очередных ограничений», — сказал он.