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Владимир Япринцев: «Возвращались на автомобиле втроем – футболист и партнер по бизнесу, у них все обошлось, а я вот заболел»

05.05.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев рассказал о том, что привез COVID-19 из поездки в другую страну.

«Мы возвращались на автомобиле втроем – футболист и партнер по бизнесу, у них все обошлось, а я вот заболел. Но теперь уже все хорошо», – сказал Япринцев.

Напомним, Япринцев находился в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,6 миллиона случаев. Более 1,17 миллион пациентов выздоровели, летальных исходов – более 251 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 18350 случаев заражения коронавирусом. 3259 человек выздоровели и 103 умерли.

«Кому не лень, все на президента лают. А ну-ка идите, попробуйте!» Япринцев – о коронавирусе, которым заболел, критике властей и ЧБ по футболу

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Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев рассказал о том, что привез COVID-19 из поездки в другую страну.
 
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