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Лукашенко сказал, что Беларусь вторая в мире по количеству тестов на коронавирус. Так ли это?
05.05.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня во время рабочей поездки на полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Лукашенко сказал, что Беларусь занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус на 1 млн населения, сообщается в материале газеты «Звязда». Так ли это на самом деле?
Фото: Reuters
По словам Александра Лукашенко, на которые ссылается издание, Беларусь на данном этапе на втором месте в мире по количеству тестов — 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте — Россия и 29,5 тыс. тестов на 1 млн человек, на третьем — США с 22 тысячами тестов на 1 млн населения.
Меньше, чем в Беларуси, по словам президента, делают тестов в Казахстане (16 тысяч на 1 миллион), Азербайджане (15,5 тысячи),
Однако, по данным Worldometer, справочного сайта, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, в том числе и по коронавирусу, Беларусь в плане тестирования на 1 млн населения находится не на втором месте в мире. Среди стран, где население более одного миллиона, мы занимаем по тестированию на 1 млн человек 28-е место. На первом месте — ОАЭ и около 121,3 тысячи тестов на 1 млн населения. У России этот показатель около 30,5 тысячи на 1 млн, у США — около 22,5 тысячи на 1 млн, у Беларуси примерно 22,4 тысячи на 1 млн человек.
При этом у нас действительно проводят больше тестов, чем в Казахстане, Азербайджане,
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Сегодня во время рабочей поездки на полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр...
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