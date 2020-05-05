Лукашенко сказал, что Беларусь вторая в мире по количеству тестов на коронавирус. Так ли это?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня во время рабочей поездки на полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Лукашенко сказал, что Беларусь занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус на 1 млн населения, сообщается в материале газеты «Звязда». Так ли это на самом деле?





Фото: Reuters

По словам Александра Лукашенко, на которые ссылается издание, Беларусь на данном этапе на втором месте в мире по количеству тестов — 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте — Россия и 29,5 тыс. тестов на 1 млн человек, на третьем — США с 22 тысячами тестов на 1 млн населения.

Меньше, чем в Беларуси, по словам президента, делают тестов в Казахстане (16 тысяч на 1 миллион), Азербайджане (15,5 тысячи), Польше (10 тысяч), Узбекистане (9,7 тысячи), Кыргызстане (8 тысяч), Армении (8,5 тысячи), Молдове (5 тысяч), Грузии (3,9 тысячи), Украине (3,78 тысячи).

Однако, по данным Worldometer, справочного сайта, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, в том числе и по коронавирусу, Беларусь в плане тестирования на 1 млн населения находится не на втором месте в мире. Среди стран, где население более одного миллиона, мы занимаем по тестированию на 1 млн человек 28-е место. На первом месте — ОАЭ и около 121,3 тысячи тестов на 1 млн населения. У России этот показатель около 30,5 тысячи на 1 млн, у США — около 22,5 тысячи на 1 млн, у Беларуси примерно 22,4 тысячи на 1 млн человек.

При этом у нас действительно проводят больше тестов, чем в Казахстане, Азербайджане, Польше , Узбекистане, Кыргызстане, Армении, Молдове, Грузии и Украине.