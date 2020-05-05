ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко сказал, что Беларусь вторая в мире по количеству тестов на коронавирус. Так ли это?

05.05.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня во время рабочей поездки на полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Лукашенко сказал, что Беларусь занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус на 1 млн населения, сообщается в материале газеты «Звязда». Так ли это на самом деле?

Лукашенко сказал, что Беларусь вторая в мире по количеству тестов на коронавирус. Так ли это?

Фото: Reuters

По словам Александра Лукашенко, на которые ссылается издание, Беларусь на данном этапе на втором месте в мире по количеству тестов — 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте — Россия и 29,5 тыс. тестов на 1 млн человек, на третьем — США с 22 тысячами тестов на 1 млн населения.

Меньше, чем в Беларуси, по словам президента, делают тестов в Казахстане (16 тысяч на 1 миллион), Азербайджане (15,5 тысячи), Польше (10 тысяч), Узбекистане (9,7 тысячи), Кыргызстане (8 тысяч), Армении (8,5 тысячи), Молдове (5 тысяч), Грузии (3,9 тысячи), Украине (3,78 тысячи).

Однако, по данным Worldometer, справочного сайта, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, в том числе и по коронавирусу, Беларусь в плане тестирования на 1 млн населения находится не на втором месте в мире. Среди стран, где население более одного миллиона, мы занимаем по тестированию на 1 млн человек 28-е место. На первом месте — ОАЭ и около 121,3 тысячи тестов на 1 млн населения. У России этот показатель около 30,5 тысячи на 1 млн, у США — около 22,5 тысячи на 1 млн, у Беларуси примерно 22,4 тысячи на 1 млн человек.

При этом у нас действительно проводят больше тестов, чем в Казахстане, Азербайджане, Польше, Узбекистане, Кыргызстане, Армении, Молдове, Грузии и Украине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня во время рабочей поездки на полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр...
 
Новости дня
Новости
 
Владимир Япринцев: «Возвращались на автомобиле втроем – футболист и партнер по бизнесу, у них все обошлось, а я вот заболел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика