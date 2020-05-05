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Коронакризис – есть ли шанс обойти его и что для этого нужно сделать?

05.05.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронакризис – есть ли шанс обойти его и что для этого нужно сделать?

В последнее время русло разговоров о коронавирусе отошло от медицинской составляющей. Все больше жителей планеты волнует другой аспект: как мы будем жить после вируса? Уже сегодня можно заметить: никто не говорит об окончании пандемии (предугадать это почти невозможно), но все уже говорят о том, что надо выходить из карантина. 

Почему тезис «возвращения к жизни, к производству», который для нас был изначально очевиден, именно сейчас находит себя в других странах? Неужели вирус принёс нам кризис, который планета ещё не видела? И есть ли шанс обойти его? Что для этого предстоит сделать?

В программе «ОбъективНо» на эти и многие другие вопросы ответят директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский; экономист, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова; аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также политолог Вадим Боровик.

Подробности в видео.



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В последнее время русло разговоров о коронавирусе отошло от медицинской составляющей. Все больше жителей планеты волнует другой аспект: как мы будем жить после...
 
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