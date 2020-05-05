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Ситуация с пневмониями и COVID-19 в Витебске стабилизировалась

05.05.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Что касается Витебска, по информации медиков (еще раз подчеркнем), ситуация с пневмониями и COVID-19 там стабилизировалась. Оптимистичная тенденция наблюдается также и в некоторых районных центрах области. Эпидемическая обстановка, отмечают специалисты,  позволяет провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Ближайшие 2 недели там будет проводиться санитарная обработка. Марина Романовская подробнее.

В конце марта Витебский областной клинический центр принял первых пациентов с пневмонией

Артем Табунов - хирург. Окончил Витебский медуниверситет, работал в Поставах, потом вновь вернулся в Витебск.  Этой весной молодому врачу пришлось на время сменить специализацию. Областной клинический центр  одним из первых в  городе перепрофилировали  для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией. 

Ситуация с пневмониями и COVID-19 в Витебске стабилизировалась


Артем Табунов, врач-хирург Витебского областного клинического специализированного центра: "С первых дней в больницу поступили средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, респираторы, специальные защитные экраны. Немножко морально подустали. Но, поработав с пациентами, пришла уверенность и в себе, и в то, что мы справимся с проблемой". 

Врачи и медсестры спасали пациентов с коронавирусной инфекцией

Только в этой перепрофилированной больнице с пациентами работали 45 врачей и почти 140 медсестер. Было непросто. Но сейчас есть повод, осторожно отмечают медики,  вздохнуть с облегчением. Большинство пациентов выписано. Тех, кому еще  нужна реабилитация, переводят в другие специализированные центры.
 

Сейчас в больнице проводится полная санитарная обработка

Вчера специалисты дезинфицировали хирургический корпус, сегодня  терапевтический. За это время врачи и медсестры смогут хоть немного отдохнуть от напряженной работы. 
На очереди санитарная обработка и других больниц областного центра, которые приняли основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами респираторных инфекций и пневмониями. Все работы пройдут поэтапно. 
Эпидемиологическую обстановку, которая сейчас складывается в Витебске, специалисты характеризуют как плавный уход с плато. Ситуация стабильная, прогнозируется спад заболеваемости.
 

Белорусы поддерживают медиков

Как отмечают сами медики,  в борьбе с инфекцией поддержка людей не менее важна, чем лекарства. Средства индивидуальной защиты, антисептики, приготовленные  домашние обеды от кафе и ресторанов - вся помощь  вовремя и от души. 
Также ситуация с пневмониями и коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Поставском, Бешенковичском, Лиозненском и Шумилинском районах. И все это благодаря четкой и профессиональной работе медиков. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Что касается Витебска, по информации медиков (еще раз подчеркнем), ситуация с пневмониями и COVID-19 там стабилизировалась. Оптимистичная тенденция наблюдается также...
 
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