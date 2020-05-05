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Ситуация с пневмониями и COVID-19 в Витебске стабилизировалась
05.05.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧто касается Витебска, по информации медиков (еще раз подчеркнем),
В конце марта Витебский областной клинический центр принял первых пациентов с пневмониейАртем Табунов - хирург. Окончил Витебский медуниверситет, работал в Поставах, потом вновь вернулся в Витебск. Этой весной молодому врачу пришлось на время сменить специализацию. Областной клинический центр одним из первых в городе перепрофилировали для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.
Артем Табунов, врач-хирург Витебского областного клинического специализированного центра: "С первых дней в больницу поступили средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, респираторы, специальные защитные экраны. Немножко морально подустали. Но, поработав с пациентами, пришла уверенность и в себе, и в то, что мы справимся с проблемой".
Врачи и медсестры спасали пациентов с коронавирусной инфекциейТолько в этой перепрофилированной больнице с пациентами работали 45 врачей и почти 140 медсестер. Было непросто. Но сейчас есть повод, осторожно отмечают медики, вздохнуть с облегчением. Большинство пациентов выписано. Тех, кому еще нужна реабилитация, переводят в другие специализированные центры.
Сейчас в больнице проводится полная санитарная обработкаВчера специалисты дезинфицировали хирургический корпус, сегодня терапевтический. За это время врачи и медсестры смогут хоть немного отдохнуть от напряженной работы.
На очереди санитарная обработка и других больниц областного центра, которые приняли основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами респираторных инфекций и пневмониями. Все работы пройдут поэтапно.
Эпидемиологическую обстановку, которая сейчас складывается в Витебске, специалисты характеризуют как плавный уход с плато. Ситуация стабильная, прогнозируется спад заболеваемости.
Белорусы поддерживают медиковКак отмечают сами медики, в борьбе с инфекцией поддержка людей не менее важна, чем лекарства. Средства индивидуальной защиты, антисептики, приготовленные домашние обеды от кафе и ресторанов - вся помощь вовремя и от души.
Также ситуация с пневмониями и коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Поставском, Бешенковичском, Лиозненском и Шумилинском районах. И все это благодаря четкой и профессиональной работе медиков.
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Что касается Витебска, по информации медиков (еще раз подчеркнем), ситуация с пневмониями и COVID-19 там стабилизировалась. Оптимистичная тенденция наблюдается также...
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