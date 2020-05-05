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Антитела к коронавирусу обнаружили у рожденных детей от инфицированных женщин

05.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антитела к коронавирусу обнаружили у рожденных детей от инфицированных женщин

У детей, родившихся от инфицированных коронавирусом женщин, обнаружили антитела к COVID-19. Об этом сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета Светлана Жуковская, передает БелТА.

Врач пояснила, что это очень маленькие антитела, которые проходят сквозь плаценту и создают внутриутробный врожденный иммунитет.

Сейчас у матери можно проверить наличие иммуноглобулинов класса G. Эти антитела формируются в результате столкновения с инфекцией. Однако в белорусских лабораториях по желанию этот анализ выполнить не получится. Он имеет первостепенное значение в целом для системы здравоохранения. 

При этом эксперт не исключила, что в будущем такие анализы могут стать более доступными, и женщины смогут пройти его сделать для себя.

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У детей, родившихся от инфицированных коронавирусом женщин, обнаружили антитела к COVID-19. Об этом сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и...
 
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