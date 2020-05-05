Осторожный спрос на нефть наметился в мире после ослабления карантина. Рост приходит по мере того, как некоторые страны возобновляют экономическую активность после многонедельных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. Как меняются настроения инвесторов, расскажет "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.
Нефть в оптимизме Спрос на нефть осторожно растет после ослабления карантина
Нефть Brent - больше 28 ($28,23), американская сланцевая стремится в район 22 долларов ($21,69). Общая картина еще не радует, но вселяет оптимизм, что снятие карантинных ограничений приведет к увеличению спроса на нефть. Но все же пока громче голоса тех экспертов, которые напоминают, что мировая потребность в топливе из-за того же карантина в апреле упала примерно на 30 %, а значит более правильно ориентироваться на то, что спрос на сырую нефть будет снижаться еще несколько месяцев.
Эхо конфликта Эксперты: Спор США и Китая в части происхождения COVID-19 порождает пассивность инвесторов
Не менее внимательно инвесторы продолжают следить за ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, поскольку обе страны оспаривают происхождение COVID-19. Рост спроса в Китае сейчас благоприятен для энергетического рынка. Даже вербальная дуэль с президентом Трампом может нарушить это равновесие, учитывая хрупкие обстоятельства, в которых в настоящее время находится рынок.
Повлиял на доллар М. Поттингер: США не рассматривают вопрос о карательных мерах в отношении Китая в связи с борьбой с эпидемией
Отчасти высокопоставленный чиновник Администрации Трампа попытался ослабить напряженность между США и Китаем. Замсоветника по нацбезопасности США Мэтью Поттингер заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают вопрос о карательных мерах в отношении Китая в связи с борьбой с эпидемией, заняв более примирительную позицию. После этого американский доллар опустился ниже в начале торгов.
Новости БВФБ Доллар и евро уступили на торгах белорусскому рублю
Валютные торги в Минске не стали исключением. Доллар ушел в минус. Графика: Курс на завтра - 2,43 белорусского (2,4368). Евро также в минусе 2,65 (2,6511). Российская валюта прибавила. 3,2949 белорусского рубля предлагали сегодня за 100 российских.
Рекомендации покупателям
МАРТ напомнило о рекомендациях по покупке товаров в интернет-магазинах
Министерство антимонопольного регулирования и торговли напомнило о рекомендациях по покупке товаров в интернет-магазинах. В частности, покупателю советуют обращать внимание на регистрацию объекта торговли в реестре Беларуси. Его доменное имя должно быть в национальной доменной зоне .by и .бел. Кроме данных об организации, на сайте продавца должно быть указано максимум информации о товаре, изготовителе и поставщике. Проверить регистрацию в реестре можно на сайте МАРТ. В ведомстве также напомнили, что реализация товара посредством социальных сетей и мессенджеров не допускается.
Активный онлайн
Цены на нефть во вторник стремительно росли на ожидании заключения сделки о сокращении добычи
В России режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса привел к резкому росту продаж предметов для готовки блюд. В частности, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310 % по сравнению с показателями апреля прошлого года. Рост продаж миксеров составил 258 %, а соковыжималок – 120. Статистику продаж приводят крупнейшие интернет-магазины. В Беларуси, несмотря на то что карантинные меры не вводились, также обозначились свои тренды в онлайн-торговле.