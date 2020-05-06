Главврач Горецкой больницы – о благотворительной помощи

Источник материала: Горецкий вестник

«Маленькой помощи не бывает», — говорит главный врач Горецкой ЦРБ Светлана Беззубенко про благотворителей, которые поддерживают медиков в непростой период. Здесь ценят все — от средств индивидуальной защиты до горячего питания.





Список организаций, предприятий, предпринимателей, для которых помощь врачам является важной составляющей человеческих отношений и подтверждает сплоченность белорусов, пополняется каждый день.

Из последних примеров такой поддержки главврач отмечает УП «Горецкий элеватор» (3 тыс. руб.), ГЛХУ «Горецкий лесхоз» (2 тыс. руб.), ОАО «Горкилен» (10 тыс. руб.), частное предприятие НПЦ «Белагроген» (1,5 тыс. руб.). Последнее накануне передало больнице еще и 10 канистр дезсредства для обработки поверхностей. Вся материальная помощь сейчас аккумулируется на приобретение увлажнителей кислорода для пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией.

Большой поддержкой стали горячие обеды для сотрудников инфекционного госпиталя на базе ЦРБ. Их, в рамках спонсорской помощи, ежедневно готовят в кафе «Гостиный двор» ОАО «Молочные горки».

«15 порций ежедневно. И так вторую неделю», — с благодарностью подчеркивает Светлана Беззубенко.

— Как обстоят дела с обеспеченностью персонала средствами индивидуальной защиты?

— Их у нас сейчас достаточно. Удалось создать запас. В этом помогли общественные организации, мелкие предприятия. Весомую помощь получили от Главного управления по здравоохранению облисполкома. Из фонда гуманитарной помощи нам выделили по тысяче респираторов и перчаток, 4 пульсоксиметра.

Общественные организации продолжают оказывать помощь не только врачам, но и другим организациям города и района. Например, как сообщила председатель РО ОО «Белорусский фонд мира» Анна Подворная, организация поддержала дезинфицирующими средствами и индивидуальной защиты ГУСУ «Горецкая ДЮСШ», учреждения дошкольного образования города, ГУ «Горецкий районный центр социального обслуживания населения», Автопарк № 17, Горецкий региональный узел почтовой связи, выделив на это денежные средства в размере 1000 рублей.

Ольга Киммель