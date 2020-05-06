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До последнего был на работе. Умер директор гомельского цирка Яков Лобович

06.05.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер директор Гомельского цирка Яков Лобович. Ему было 73 года.


Известно, что Яков Михайлович был еще на работе, чувствовал себя хорошо, а в 11 вечера его не стало.

Яков Лобович был всецело отдан своей по-настоящему любимой работе. Гомельский цирк он возглавлял с 1982 года.

«Уход из жизни Якова Михайловича — талантливого, творческого и одаренного человека — тяжелая, невосполнимая утрата для всех. Память о Якове Михайловиче, оставленный им след в развитии циркового искусства навсегда будет запечатлен в сердцах его близких, друзей, коллег, всех почитателей его великого таланта, в истории мирового циркового искусства» — такие слова разместил коллектив цирка на сайте учреждения.

Смерть Якова Михайловича произошла по естественным причинам, не связанным с пандемией коронавируса.

 
 
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