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До последнего был на работе. Умер директор гомельского цирка Яков Лобович
06.05.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер директор Гомельского цирка Яков Лобович. Ему было 73 года.
Известно, что Яков Михайлович был еще на работе, чувствовал себя хорошо, а в 11 вечера его не стало.
Яков Лобович был всецело отдан своей по-настоящему любимой работе. Гомельский цирк он возглавлял с 1982 года.
«Уход из жизни Якова Михайловича — талантливого, творческого и одаренного человека — тяжелая, невосполнимая утрата для всех. Память о Якове Михайловиче, оставленный им след в развитии циркового искусства навсегда будет запечатлен в сердцах его близких, друзей, коллег, всех почитателей его великого таланта, в истории мирового циркового искусства» — такие слова разместил коллектив цирка
Смерть Якова Михайловича произошла по естественным причинам, не связанным с пандемией коронавируса.
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Гомельский цирк он возглавлял с 1982 года.
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