По последним данным Минздрава, на 8 мая в Беларуси выявлено 21 101 (+933) случаев коронавируса. Из них 5484 (+417) пациентов — выздоровели и выписаны, 121 (+5) — умерли. Вчера мы
Всего в стране проведено 240 146 тестов на COVID-19
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Плюс 933 заболевших за сутки. Как изменилась статистика по коронавирусу в Беларуси
09.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Драгічынскі веснік
Источник материала: Драгічынскі веснік
По последним данным Минздрава, на 8 мая в Беларуси выявлено 21 101 (+933) случаев коронавируса. Из них 5484 (+417) пациентов — выздоровели и выписаны, 121 (+5) — умерли. Вчера мы
Всего в стране проведено 240 146 тестов на COVID-19
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По последним данным Минздрава, на 8 мая в Беларуси выявлено 21 101 (+933) случаев коронавируса. Из них 5484 (+417) пациентов — выздоровели и выписаны,...
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