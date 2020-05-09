Плюс 933 заболевших за сутки. Как изменилась статистика по коронавирусу в Беларуси

Источник материала: Драгічынскі веснік

По последним данным Минздрава, на 8 мая в Беларуси выявлено 21 101 (+933) случаев коронавируса. Из них 5484 (+417) пациентов — выздоровели и выписаны, 121 (+5) — умерли. Вчера мы сообщали , что в Дрогичинском районе из 336 отправленных на диагностику тестов положительными оказались 11.

Всего в стране проведено 240 146 тестов на COVID-19