Источник материала: Гомельская Правда





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван фактор, который удваивает риск госпитализации при заражении COVID-19 Исследователи из Великобритании выявили факторы, которые увеличивают риск заражения коронавирусом и осложняют ход болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The...

По информации источника, три главных негативных фактора, которые осложняют течение заболевания, – этоЭксперты выяснили, что с момента начала вспышки коронавируса SARS-CoV-2 наиболее часто поражал людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических сердечных болезней, а также тех, кто курит. Специалисты объяснили, что кардиологические проблемы увеличивают вероятность гибели от коронавируса более чем в четыре раза.В частности, ученые из Университета Глазго (Великобритания) проверили, какие еще факторы могут влиять на риск подхватить инфекцию. Они использовали данные проекта UK Biobank, в котором сотни тысяч британцев жертвуют образцы своей ДНК, а также заполняют несколько анкет, где сообщают о своих привычках и физической форме.Проанализировав статистические данные более чем 428 тысяч добровольцев, у 340 из которых диагностировали коронавирус, эксперты выяснили, что самым значимым фактором для попадания в больницу с COVID-19 было ожирение. Далее следовали такие факторы, как курение и привычка медленно ходить. Отмечается, что при ожирении риск попасть в больницу с коронавирусом был вдвое выше, чем у тех, кто не страдал от лишнего веса.При этом пока не ясно, почему именно ожирение осложняет течение коронавирусной инфекции. Однако результаты более ранних исследований свидетельствуют о том, что из-за ожирения организм вырабатывает больше молекул рецептора ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки.Отмечается, что к выводам ученых следует относиться осторожно, поскольку их новую работу еще не рецензировали независимые эксперты, как это принято в таких случаях.