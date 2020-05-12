Походы в ближайший продуктовый и 5 административных протоколов. Как дрогичинцы соблюдают режим самоизоляции

Источник материала: Драгічынскі веснік

В настоящее время в инфекционном отделении ЦРБ находятся пациенты, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Определенное количество жителей района, которые с ними контактировали, сейчас в самоизоляции, и главное требование к этим гражданам — оставаться дома. Мы приняли участие в одном из рейдов, ежедневно проводимых специалистами райЦГиЭ и сотрудниками РОВД.

Как жители Дрогичинщины, контакты 1 и 2 уровня, соблюдают предписанные им ограничения, и с какими трудностями могут столкнуться люди, попавшие во временную самоизоляцию.

Для начала немного официальной информации. Кто же является контактом первого и второго уровней? Каким образом их выявляют?

Ответы на эти и другие вопросы нам дали специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии.

— У человека выявили коронавирусную инфекцию. Мы работаем по следующему принципу. С ним связываются специалисты нашего центра и дистанционно, по телефону, подробно выясняют, с кем он контактировал в течение последних дней: с кем проживает, ходил ли на работу, какие магазины, учреждения и заведения, общественные места посещал? Исходя из полученных данных, и определяется круг лиц, подлежащих самоизоляции. Как правило, с каждым новым зараженным коронавирусной инфекцией добавляется 15 и более человек — контактов 1 и 2 уровней, — рассказывает врач-эпидемиолог Елена Панасюк. — Контакт 1 уровня — это члены семьи заболевшего, коллеги по работе, с которыми он трудится в одном кабинете, либо находился на близком расстоянии, менее чем в 1,5 метра. А вот контактами 2 уровня могут быть коллеги, работающие в разных кабинетах или помещениях, но которые могли контактировать с зараженным COVID-19 инфекцией, например, на планерке, на коридоре, на отдельном участке выполняемых работ. Как правило, длительность этого контакта не более 15 минут. Люди должны находиться дома в течение 14 дней, даже при отрицательном результате первого теста. Контакты 2 уровня строгой самоизоляции не подлежат. Однако, в отдельных случаях при высоких эпидемиологических рисках могут быть исключения.

— Ежедневно проводятся совместные рейды специалистов районного центра гигиены и эпидемиологии и сотрудников милиции. Нужно убедиться что лица, являющиеся контактами 1 и 2 уровней, соблюдают режим самоизоляции. То есть, находятся дома, ни с кем не контактируют, соблюдают предписанные им правила. Обычно в рейдах принимают участие 3-4 экипажа, которые в течение рабочего дня посещают на дому по 20-30 человек каждый, как в черте города, так и в сельских населенных пунктах района, — пояснил заведующий отделом гигиены Сергей Довгун.

И вот, мы в служебном автомобиле Дрогичинского РОВД, вместе с врачом-гигиенистом Игорем Сысой, а также участковыми инспекторами милиции Леонидом Серегиным и Михаилом Угляницей. Кстати, в день нашего совместного рейда (5 мая) в списке проверяемых числилось 85 человек. Вместе мы проехались по улицам города, где проживают люди, которые находятся на самоизоляции.

И вот первый дом, который мы посетили. Здесь, согласно имеющейся у работников центра гигиены и эпидемиологии информации, живут сразу два контакта 1 уровня — хозяин дома и его жена. Стучать в дом нам не пришлось, встретили мужчину во дворе, через минуту из дома вышла и его супруга. С момента самоизоляции им открыли листы нетрудоспособности, на работу ходить не надо, больше времени можно потратить на домашние дела.

— Выходите ли куда-либо? — был задан вопрос семейной паре.

— Нам приходиться раз в несколько дней идти в ближайший магазин за продуктами, есть-то надо, — ответил мужчина. — Отправить за продуктами нашу 6-летнюю дочь мы не можем, она еще не умеет считать деньги. Конечно, тот из нас, кто идет в магазин одевает маску, перчатки, соблюдает социальную дистанцию, чтобы, в случае, если мы являемся носителями коронавирусной инфекции, не заразить окружающих.

Как мы узнали, согласно Постановлению Совмина №208 от 8.04.2020 г. «О введении ограничительного мероприятия» люди, являющиеся контактами 1 уровня инфицированных COVID-19 лиц, в случае крайней необходимости могут покидать свое жилище. Это касается похода в ближайший магазин за продуктами, аптеку за приобретением лекарственных средств, к контейнерной площадке для выброса твердых бытовых отходов. Конечно, нужно чтобы это делали члены семьи, но на примере этой супружеской пары мы видим, что не всегда это возможно.

На этой же улице заглянули в следующий по списку дом. Там проживает еще одна семейная пара. Оба — пенсионеры.

— Мы не заражены, симптомов у нас никаких нет, но, конечно, правила самоизоляции соблюдаем, сидим дома и никуда не выходим, — почти в один голос произнесли хозяева.

— Вот только у меня вопрос, — добавил пенсионер. — Прежде мне сделали операцию, и была назначена терапия. Теперь нужно обратиться в поликлинику за выпиской рецепта и, естественно, попасть в аптеку, чтобы получить необходимый мне препарат. Как я могу это сделать, находясь в самоизоляции?

Пенсионеру было рекомендовано позвонить на свой терапевтический участок, связаться с участковым терапевтом или медсестрой и объяснить ситуацию. Ему должны выписать нужные рецепты и доставить их на дом. Пенсионер как контакт 1 уровня может самостоятельно посетить ближайшую аптеку, используя защитные средства, или попросить об этом родственников. Кстати, по всем вопросам жизнеобеспечения люди, находящиеся в самоизоляции могут обратиться в районный центр гигиены и эпидемиологии, позвонив по номеру 4-33-51. Специалисты райЦГиЭ свяжутся с конкретными службами для решения возникшей у человека проблемы.

И вот, мы на другой улице города, заходим в подъезд пятиэтажки. Здесь, в одной из квартир проживает мужчина — также из списка контактов 1 уровня. Он обрел этот статус после заражения одного из коллег по работе. Мужчину застали дома, не было повода усомниться в том, что он не нарушает предписанные правила. За продуктами и всем необходимым на улицу выходит его жена, она же и ходит на работу (это также не является нарушением).

На центральной улице Дрогичине в многоквартирном доме проживает молодая семья. Все трое человек, проживающие в квартире, а это отец, мать и их ребенок школьного возраста находятся в самоизоляции. В момент визита проверяющих они были дома. Как и в одном из предыдущих случаев, им некого отправить в магазин, поэтому кому-то из членов семьи приходится это делать, используя защитную маску.

— Можем ли мы на пару дней сменить место самоизоляции, очень надо съездить в деревню на наш дачный участок, навести там порядок, — интересуются хозяева квартиры.

— В принципе, сменить место самоизоляции можно, но для этого нужны веские основания. Все же нежелательно, чтобы вы переезжали с места на место в течение 14 дней, поэтому вам лучше остаться дома, — ответил специалист райЦГиЭ.

В сумме за время проведения рейда было посещено 19 человек. Нарушений правил самоизоляции не выявлено. Однако, в предыдущие дни правоохранители составили 5 административных протоколов за нарушение правил самоизоляции (часть 4 ст. 23 КоАП РБ), которая предполагает штрафные санкции в размере от 2 до 50 базовых величин.

Районный центр гигиены и эпидемиологии в очередной раз обращается ко всем жителям Дрогичинщины. По возможности ограничьте любые поездки за пределы района, минимизируйте посещение мест массового скопления людей (магазины, пункты общественного питания). При этом используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию. Особенно это касается рынков. Оставайтесь дома и берегите себя!

По состоянию на 11 мая в Дрогичинском районе 91 человек является контактом 1 уровня и находится в самоизоляции. Из них 14 — прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран, 9 — из Российской Федерации.

Андрей РАССАФОНОВ