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В Беларуси уже 24,8 тысячи заряженных COVID-19. Лукашенко железно требует от Минздрава сохранить жизни людей

13.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

По данным на 12 мая в Беларуси зарегистрировано 24 873 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 6 974 пациента выздоровели и выписаны , 142 — скончались, — сообщил Мизнздрав. В Дрогичинском районе на вчера было выявлено 16 случаев COVID-19. 

Всего в стране в круглосуточно работают 38 лабораторий, в которых проведено уже  284 445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

Александр Лукашенко связывает рост заболевших с тем, что более широко проводится тестирование. По его словам в Беларуси снизилось количество пневмоний и уже нет такого прироста, как было 2-3 недели назад. Также на сегодняшнем совещании он заявил, что на данный момент главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей.

Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль, — сказал Президент.

 
 
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По данным на 12 мая в Беларуси зарегистрировано 24 873 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 6 974 пациента выздоровели и выписаны ,... ...
 
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