В Беларуси уже 25,8 тысяч заболевших коронавирусом. Минздрав установил, кому могут продлить и сократить срок самоизоляции

Источник материала: Драгічынскі веснік

На сегодня в Беларуси COVID-19 подтвержден у 25 825 (+952) тысяч человек, — информирует Минздрав в статистике за 13 мая. — Из них выздоровели и выписаны 7711 пациентов, 146 — скончались.

Всего в стране проведено 296 380 тестов, на данный момент тест-исследованием занимается 38 лабораторий. По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

Также сегодня Министерство здравоохранения установило порядок продления и сокращения сроков пребывания на самоизоляции — постановление № 49 «О продлении (сокращении) сроков пребывания граждан в самоизоляции».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Срок самоизоляции продлевается:

если лицо, имеющее инфекцию COVID-19, получило положительный результат при повторном тестировании на коронавирус;

если у контакта 1-го уровня, имеющего инфекцию COVID-19, при повторном тест-исследовании на коронавирус получен положительный результат;

если у лица, которое является контактом 1-го уровня, в последний день самоизоляции не завершено медицинское освидетельствование (нет результатов последних тестов на COVID-19).

Сроки самоизоляции могут быть сокращены только для лиц, прибывших в Беларусь из стран, где регистрируются случаи коронавируса:

если лицо прибыло в Беларусь для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения;

при ходатайстве организации, находящейся на территории Республики Беларусь, о сокращении сроков пребывания в самоизоляции прибывших лиц – иностранных специалистов, которые приехали в РБ для выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключенных с ними договоров.

Для того, чтобы обратиться в организации здравоохранения для сокращения самоизоляции, необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, выполненный не позднее 2 суток до даты пересечения границы Республики Беларусь.