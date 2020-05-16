«Не знаем чего ждать». Каким видят предстоящий ягодный сезон фермеры Дрогичинщины?

Источник материала: Драгічынскі веснік

Так сложилось, что многие жители нашего района каждый год с нетерпением ждут лета, времени, когда поспеет клубника, а за ней и малина, чтобы вложенные в будущий урожай ягод силы, принесли денежный доход. Однако воплотятся ли в жизнь чаяния многих дрогичинцев, в связи с мировой пандемией коронавируса. Что по этому поводу думают руководители фермерских и личный подсобных хозяйств?

Ольга, КФХ «Агро-Клубника»:

Ситуация более чем неопределенная. Прежде, мы, в основном отдавали нашу ягоду с поля перекупщикам, которые отвозили ее на рынки в Россию или в Минск. Но теперь, в связи с пандемией будет ли спрос? Если в разгар прошлого сезона на рынках было многолюдно — не протолкнуться, то сейчас люди стараются больше находиться дома: вышел в магазин, аптеку — и обратно. В этой ситуации мы сейчас даже сняли укрытие с клубники, чтобы так быстро не зрела. Свои коррективы внесла и погода, первые цветки, как будто бы и подмерзли, и это, можно сказать, сыграло нам на руку. Времени еще есть немного. Будем смотреть по ситуации.

Сергей, КФХ «ЮпикомТранс»:

Граница с РФ не закрыта для транспортных грузов, и это не проблема доставить урожай ягод на территорию соседнего государства. Но вопрос в том, будут ли люди ходить на рынки и покупать нашу клубнику и малину. И неважно Москва это или Минск. Если покупательского спроса не будет, то все труды окажутся напрасными.

Александр, владелец личного подсобного хозяйства:

У нас всего несколько гектаров. Выращиваем, в основном, клубнику и малину. По поводу этого сезона, с кем бы я не разговаривал, ясности никакой нет. Темный лес, все в тумане. Грузы на Россию возят, но граница не открыта как в прошлом году, провезти товар могут только юридические лица, может и индивидуальные предприниматели, а у меня личное подсобное хозяйство и я не имею такой возможности. Но вопрос в другом: ну привезем мы ягоду на рынок, а будет ли она покупаться? Конечно, выжидаем, следим за ситуацией, надеемся на лучшее.

Андрей РАССАФОНОВ