Прирост за день — 958 человек. В Беларуси выявлено 27,7 случаев COVID-19

Источник материала: Драгічынскі веснік

По данным на 15 мая в Беларуси зарегистрировано 27 730 (+958) человек с коронавирусной инфекцией. Из них 8807 пациентов выздоровели и выписаны, 156 — скончались. Такие данные сообщило сегодня Министерство здравоохранения. В Дрогичинском районе на вечер 14 мая выявлено 18 случаев коронавируса.

Вчера в эфире СТВ замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что мы выходим на так называемое плато. Количество выявленных случаев коронавируса составляет около 8,7-9,7% от количества проведенных тестов. Всего в стране проведено 321 705 тест-исследований, на данный их проводят 38 лабораторий.