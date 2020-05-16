ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прирост за день — 958 человек. В Беларуси выявлено 27,7 случаев COVID-19

16.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Драгічынскі веснік  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Драгічынскі веснік

По данным на 15 мая в Беларуси  зарегистрировано 27 730 (+958) человек с коронавирусной инфекцией. Из них  8807 пациентов выздоровели и выписаны, 156 — скончались. Такие данные сообщило сегодня Министерство здравоохранения. В Дрогичинском районе на вечер 14 мая выявлено 18 случаев коронавируса.

Вчера в эфире СТВ замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что мы выходим на так называемое плато. Количество выявленных случаев коронавируса составляет около 8,7-9,7% от количества проведенных тестов. Всего в стране проведено 321 705 тест-исследований, на данный их проводят 38 лабораторий. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на 15 мая в Беларуси  зарегистрировано 27 730 (+958) человек с коронавирусной инфекцией. Из них  8807 пациентов выздоровели и выписаны, 156 —...
 
Новости дня
Новости
 
"Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика