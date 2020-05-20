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Что известно о ситуации с коронавирусом в Дрогичинском районе на 19 мая

20.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

По информации Дрогичинской центральной районной больницы, на текущий день, 19 мая, на стационарном лечении в медучреждении находится 43 пациента с диагнозом «пневмония», из которых 5 – с подтвержденным COVID-19. Все больные, поступающие с пневмонией, проходят дальнейшее обследование с применением современных методов тестирования на наличие коронавируса.

По словам главного врача ЦРБ Александра Степановича Протасевича, на сегодняшний день среди пациентов райбольницы нет тяжелых больных, нуждающихся в аппаратах ИВЛ.

Ранее 2 пациента были переведены на лечение в областную больницу.

 
 
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По информации Дрогичинской центральной районной больницы, на текущий день, 19 мая, на стационарном лечении в медучреждении находится 43 пациента с...
 
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