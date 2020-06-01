Состояние владельца Louis Vuitton за неделю выросло на $8,1 млрд

Источник материала: ОНТ

Состояние главы группы компаний Louis Vuitton Бернара Арно за неделю увеличилось на $8,1 млрд, вновь превысив отметку в $100 млрд. Об этом пишет Forbes.

Главной причиной роста состояния Бернара Арно аналитики издания назвали заявление властей ЕС о новых мерах поддержки европейской экономики. После этого заявления активный рост показали акции многих европейских компаний, среди которых оказалась и Louis Vuitton, стоимость которой выросла почти на 10%. При этом состояние самого Арно достигло $103,4 млрд.

В течение последних двух лет Арно уже несколько раз признавался богатейшим человеком мира. На пике его состояние оценивалось в $117 млрд. Впрочем, пальму первенства у него регулярно отнимали владельцы Amazon и Microsoft – Джефф Безос и Билл Гейтс. А уже в начале 2020 года компания Бернара Арно начала нести тяжелые потери, причиной которых стала пандемия коронавируса.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

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