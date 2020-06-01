Завтра лето: белорусские школьники закончили учебу и готовятся к отдыху. Какой досуг для них приготовили?

Источник материала: ОНТ

«Зубрёнок» стал первым лагерем, куда на этой неделе приехали дети – со всей страны. Впрочем, этот центр и не закрывался. Весной здесь отработали две полноценные смены. Что касается безопасности: кроме традиционных масок, перчаток, антисептиков, обязательных для персонала, в «Зубрёнке» минимизировали все лишние контакты – дети общаются только со своим отрядом, для каждого организовали отдельный вход, ввели круглосуточные медицинские посты, вожатых проверили на COVID-19. Методисты, педагоги-организаторы работают онлайн.





Как и все двойняшки, они такие разные. Вот даже что касается отношения к вирусу. Полина – в маске, Алеся – без. Их папа работает санитаром. Сейчас, понятно, очень занят. В «Зубрёнке» придумали акцию «Мы хотим помочь», речь как раз о таких, как Полина и Алеся. Примерно каждый десятый школьник здесь, на первой смене, – ребёнок медика.

Полина и Алеся Борщевские: «У нас должна была быть путевка в другой лагерь, только, к сожалению, там отменили первую смену, поэтому нам дали путевки сюда. И мы рады! Мы много слышали про этот лагерь, так что мы рады здесь побывать».

Желающих провести лето в лагере хватает! Но многим пришлось отказать, именно из-за коронавируса. Если раньше за одну смену в Зубрёнке могли отдохнуть 1250 ребят, то сейчас на 400 человек меньше! А иначе как обеспечить эпидбезопасность? Из-за огромного принятых количества мер, нововведений, работы у педагогов и вожатых стало больше. А что с зарплатами?

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»: «Сейчас стоит задача сохранить заработную плату. Это уже тоже большое благо, потому что хуже было бы, если бы Центр не работал и сидели бы вообще без зарплаты, если бы это был объявлен простой. Если уже мы не будем справляться собственными средствами, я думаю, что нас поддержат, но в то же время мы не рассчитываем на то, что мы будем сидеть сложа руки и ждать этой помощи».

Не допустить завоза COVID-19 на территорию лагеря и сделать так, чтобы дети были счастливы – вот две самые главные задачи. Трудные? Да. Но ведь нашим учителям всё по плечу.

Лариса Емельянчик, консультант управления Министерства образования Беларуси: «Решение об открытии того или иного лагеря будет приниматься местными исполнительными, распорядительными органами с учетом эпидситуации, специфики регионов и создании необходимых условий. Министерство образования рекомендовало начать работу лагерей с дневным пребыванием в начале июня, а с круглосуточным пребыванием – после 15 июня».

В его школе всего 42 ученика! Конечно, деревенские дети реже ездят в лагеря, ведь на селе летом отдыхать некогда. А вот сам директор Аталезской школы, что в Столбцовском районе, герой программы «Марков. Ничего личного» Станислав Войнич в лагерь поедет.

Станислав Войнич, директор Аталезской школы: «Я люблю поработать в лагере. Как инструктор по физической культуре. Городские и дети из деревни, конечно, отличаются. Раскрепощенностью. Это 100%. В нашей школе дети. Я их просто обожаю! Потому что за них никогда не стыдно».

В понедельник по всей стране откроются школьные лагеря. Конечно, тоже с поправкой на коронавирус. В столичной гимназии №22 отменили все массовые мероприятия. Взамен детям предложили больше времени проводить на свежем воздухе.

Николай Кисель, директор гимназии №22 г. Минска: «Отведен отдельный этаж для того, чтобы разделить тех учащихся, которые будут сдавать экзамены, потому что в этот период с 1 числа начинается экзаменационная кампания для 9-11 классов, и детей, которые будут посещать оздоровительный лагерь».

У Андрея нет мамы и папы, но есть мечта. Стать охранником. В Копыльской школе-интернате он с радостью встречает каждого гостя. Старается, всё делает по правилам, всегда вежливый, как и положено хорошему секьюрити.

Андрей Марук, выпускник Копыльской вспомогательной школы-интерната, 18 лет: «Да, будет трудно мне устроиться охранником где-нибудь. Потому что в этой школе мне даются две профессии – овощевод или животновод. Вот эти только две доступные профессии. Тоже хорошие профессии. Но мне больше понравилось охранником. Мне эта профессия очень давно нравится, потому что они помогают людям. Если вот, например, человек заблудился, они ему помогут, подскажут, или, например, буянит человек, они его успокоят».

Всего в интернате 64 воспитанника. 35 из них – сироты. Многие – выпускники. И этим летом ребятам не до отдыха. Нужно освоить профессию, чтобы не заблудиться во взрослой жизни. Ангелина больше всего на свете любит готовить. Варёная картошечка с селёдкой – блюдо на десятку! В школе-интернате она уже год, до этого жила в приёмной семье.

Ангелина Ременчик, учащаяся Копыльской вспомогательной школы-интерната, 16 лет: «Я готова любую работу делать, чтобы начать, мыть посуду, чтобы там всё получалось. И чтобы в результате стать поваром».

Но не всё так просто. Чтобы мечта этих ребят осуществилась, им нужно приложить в десятки раз больше усилий, чем детям из обычных школ.

Елена Карпович, директор Копыльской вспомогательной школы-интерната: «На основании медицинских показаний у нее есть круг профессий, которые могут быть. К сожалению, повар не входит в этот список. Но она может быть кухонной рабочей. В нашей школе все обучаются дети с особенностями психофизического развития. И ребята – Ангелина и Андрей – они первое отделение, то есть это лёгкая умственная отсталость. Профессия охранника Андрею, если она подразумевает ношение какого-то оружия, согласно медицинским показаниям, не будет доступна».

Помочь доказать, что диагноз не помеха исполнению мечты, решили неравнодушные взрослые. За время проекта «Я нужный! Я могу!» подростки не только попробовали себя в роли официанта, флориста, администратора салона красоты, консультанта в магазине, аниматора, но и познакомились с потенциальными работодателями.

Да, для многих это лето не будет простым. Из-за пандемии в Копыльской школе-интернате отменили все экскурсии и любые выездные мероприятия. Но ребята не намерены сдаваться: трудятся прямо здесь. Им пообещали: обязательно дойти до своей мечты! Можно стать если не охранником, то вахтёром или сторожем. Если не шефом, то помощником повара. Ведь не важно, как назвать то, что ты делаешь, если дело это по душе! А время на отдых, конечно, тоже будет. Лето всё-таки.

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