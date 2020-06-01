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Завтра лето: белорусские школьники закончили учебу и готовятся к отдыху. Какой досуг для них приготовили?
01.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
«Зубрёнок» стал первым лагерем, куда на этой неделе приехали дети – со всей страны. Впрочем, этот центр и не закрывался. Весной здесь отработали две полноценные смены. Что касается безопасности: кроме традиционных масок, перчаток, антисептиков, обязательных для персонала, в «Зубрёнке» минимизировали все лишние контакты – дети общаются только со своим отрядом, для каждого организовали отдельный вход, ввели круглосуточные медицинские посты, вожатых проверили на COVID-19. Методисты, педагоги-организаторы работают онлайн.
Как и все двойняшки, они такие разные. Вот даже что касается отношения к вирусу. Полина – в маске, Алеся – без. Их папа работает санитаром. Сейчас, понятно, очень занят. В «Зубрёнке» придумали акцию «Мы хотим помочь», речь как раз о таких, как Полина и Алеся. Примерно каждый десятый школьник здесь, на первой смене, – ребёнок медика.
Желающих провести лето в лагере хватает! Но многим пришлось отказать, именно из-за коронавируса. Если раньше за одну смену в Зубрёнке могли отдохнуть 1250 ребят, то сейчас на 400 человек меньше! А иначе как обеспечить эпидбезопасность? Из-за огромного принятых количества мер, нововведений, работы у педагогов и вожатых стало больше. А что с зарплатами?
Не допустить завоза COVID-19 на территорию лагеря и сделать так, чтобы дети были счастливы – вот две самые главные задачи. Трудные? Да. Но ведь нашим учителям всё по плечу.
В его школе всего 42 ученика! Конечно, деревенские дети реже ездят в лагеря, ведь на селе летом отдыхать некогда. А вот сам директор Аталезской школы, что в Столбцовском районе, герой программы «Марков. Ничего личного» Станислав Войнич в лагерь поедет.
В понедельник по всей стране откроются школьные лагеря. Конечно, тоже с поправкой на коронавирус. В столичной гимназии №22 отменили все массовые мероприятия. Взамен детям предложили больше времени проводить на свежем воздухе.
У Андрея нет мамы и папы, но есть мечта. Стать охранником. В Копыльской школе-интернате он с радостью встречает каждого гостя. Старается, всё делает по правилам, всегда вежливый, как и положено хорошему секьюрити.
Всего в интернате 64 воспитанника. 35 из них – сироты. Многие – выпускники. И этим летом ребятам не до отдыха. Нужно освоить профессию, чтобы не заблудиться во взрослой жизни. Ангелина больше всего на свете любит готовить. Варёная картошечка с селёдкой – блюдо на десятку! В школе-интернате она уже год, до этого жила в приёмной семье.
Но не всё так просто. Чтобы мечта этих ребят осуществилась, им нужно приложить в десятки раз больше усилий, чем детям из обычных школ.
Помочь доказать, что диагноз не помеха исполнению мечты, решили неравнодушные взрослые. За время проекта «Я нужный! Я могу!» подростки не только попробовали себя в роли официанта, флориста, администратора салона красоты, консультанта в магазине, аниматора, но и познакомились с потенциальными работодателями.
Да, для многих это лето не будет простым. Из-за пандемии в Копыльской школе-интернате отменили все экскурсии и любые выездные мероприятия. Но ребята не намерены сдаваться: трудятся прямо здесь. Им пообещали: обязательно дойти до своей мечты! Можно стать если не охранником, то вахтёром или сторожем. Если не шефом, то помощником повара. Ведь не важно, как назвать то, что ты делаешь, если дело это по душе! А время на отдых, конечно, тоже будет. Лето всё-таки.
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Завтра лето: белорусские школьники закончили учебу и готовятся к отдыху. Какой досуг для них приготовили?
«Зубрёнок» стал первым лагерем, куда на этой неделе приехали дети – со всей страны. Впрочем, этот центр и не закрывался. Весной здесь отработали две полноценные...
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