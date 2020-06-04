Еще одна жертва среди медработников: от пневмонии умерла 40-летняя медсестра частного медцентра

Источник материала: Tut.by

24 апреля от пневмонии в Минском областном противотуберкулезном диспансере умерла старшая медсестра медицинского центра «Инвитро». Тест на коронавирус у нее был отрицательный. При этом у дочери — положительный, девочка уже выздоровела.



Фото: страница Вконтакте Аллы Григоревич

Историю старшей медсестры «Инвитро» Аллы Григоревич рассказало «Радыё Свабода» . TUT.BY также связался с родными медсестры.

Алле было 40 лет. Ее семья живет в агрогороде Михановичи в Минском районе.

— Она позвонила мне в пятницу вечером (10 апреля. — Прим. TUT.BY) и сказала, что поднялась температура — 37 «с копейками». В субботу — температура. В субботу сходила к врачу, больничный на выходные не брала, но в понедельник снова пришла. Рентген ничего не показал, в среду врач дала ей направление в больницу, хотя Алла не хотела ехать, но врач сказал смотреть по состоянию: будет хуже — вызывайте скорую. Алла приехала домой и решила вызвать скорую. Ее отвезли в тубдиспансер, это было 15 апреля, а 24 апреля ее не стало. У нее была двусторонняя пневмония, тест на коронавирус — отрицательный, — говорит Сергей, супруг Аллы.

В свидетельстве о смерти в качестве причины указан код J15 — бактериальная пневмония.

— 21 апреля температура поднялась у дочки, начался кашель. 23 апреля ей сделали КТ — оказалось, что у нее двусторонняя пневмония и ее сразу же положили в областную больницу и сделали тест на COVID-19, он подтвердился.

По словам Сергея, дочь уже несколько недель до этого не ходила в университет, так как студентов перевели на дистанционную учебу, да и в принципе девушка сидела дома.

Аллу хоронили в закрытом гробу, но такое решение приняли на семейном совете, так как на похоронах были родители-пенсионеры. Сергей говорит, что жена была здоровой женщиной, без хронических заболеваний.

— Как сказал тесть, она в больнице лежала два раза — первый раз, когда сама родилась, а второй — когда дочку родила.

Сергей отмечает, что общался и с коллегами супруги — там никто не заболел.