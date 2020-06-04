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Названа группа крови, обладатели которой чаще умирали от коронавируса

04.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Названа группа крови, обладатели которой чаще умирали от коронавируса
Marco Alpozzi / www.globallookpress.com
 

По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения COVID-19 составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.


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  Marco Alpozzi / www.globallookpress.com   Люди, обладающие второй группой крови, могут быть наиболее уязвимы во время эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
 
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