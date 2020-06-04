Marco Alpozzi /
www.globallookpress.com
По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения COVID-19 составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.
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Названа группа крови, обладатели которой чаще умирали от коронавируса
04.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Marco Alpozzi /
По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения COVID-19 составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.
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Marco Alpozzi / www.globallookpress.com Люди, обладающие второй группой крови, могут быть наиболее уязвимы во время эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
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