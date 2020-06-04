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Ситуация по коронавирусу на 4 июня
04.06.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси на 4 июня зарегистрировано 45 тысяч 981 человек, инфицированный COVID-19.
Количество выздоровевших от коронавируса достигло 21 тысячи 162 человек.
Всего проведено 585 тыяч 65 тестов.
За весь период пандемии на территории Беларуси скончались 253 пациента, по определению Минздрава «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».
Итого на 4 июня в Беларуси:
В Беларуси
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В Беларуси на 4 июня зарегистрировано 45 тысяч 981 человек, инфицированный COVID-19. Количество выздоровевших от коронавируса достигло 21 тысячи 162 человек. Всего...
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