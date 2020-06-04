Ситуация по коронавирусу на 4 июня

В Беларуси на 4 июня зарегистрировано 45 тысяч 981 человек, инфицированный COVID-19.

Количество выздоровевших от коронавируса достигло 21 тысячи 162 человек.

Всего проведено 585 тыяч 65 тестов.

За весь период пандемии на территории Беларуси скончались 253 пациента, по определению Минздрава «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Итого на 4 июня в Беларуси:

Количество положительных тестов - 45981 (+865)

Число выздоровевших - 21162 (+991)

На излечении - 24566 (-131)

Летальных исходов - 253 (+5)

Проведено тестов - 585065 (+11366)

За прошедшие сутки – 7,6% положительных тестов из всех проведенных.