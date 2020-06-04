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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 4 июня

04.06.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси к 4 июня выздоровели и выписаны из больниц 21 162 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19.

Согласно данным Минздрава, зафиксированы 45 981 человек, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. За время распространения инфекции на территории республики скончались 253 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными COVID-19.

Всего в республике проведены 585 065 тестов на коронавирус.

Белорусские больницы уже переходят к обычному режиму работы.

Как теперь принимают пациентов в Минскечитайте здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси к 4 июня выздоровели и выписаны из больниц 21 162 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19. Согласно данным Минздрава, зафиксированы 45...
 
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