Польша отправила в Беларусь вторую партию гуманитарной помощи

Источник материала: Вороновская газета





Вторая партия гуманитарной помощи отправлена из Польши в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в польской дипломатической миссии в Минске.

«47 грузовиков с 300 т гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией COVID-19 отправились из Польши в Беларусь. В пятницу, 5 июня, груз прибудет в Гродненскую область и Минск», — рассказали в посольстве.

Грузовики везут, в частности, маски, лекарства, тесты на коронавирус, средства индивидуальной защиты, а также аппараты ИВЛ. «Это уже вторая партия гуманитарной помощи, предназначенная для Беларуси. С белорусами нас объединяет не только общая граница. Это и общая история, соседство, которое на протяжении столетий способствует развитию отношений, реализации проектов и углублению сотрудничества», — сказал, провожая груз из Варшавы, госсекретарь канцелярии премьер-министра Михал Дворчик. Он подчеркнул, что это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши.

В церемонии официальной передачи гуманитарной помощи в Варшаве принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.

Помощь будет перевезена грузовиками Государственной противопожарной службы, Государственной полиции и Пограничной службы. Планируется, что грузовики пересекут границу 5 июня около 6.30 в пункте пропуска «Кузница Белостокская — Брузги» и прибудут в Минск в этот же день. В столице груз встретят представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и посольства Польши в Беларуси.

Первая партия гуманитарной помощи прибыла в Беларусь 24 апреля. Тогда привезли дезинфицирующие средства (50 тыс. л), антисептики (30 тыс. л) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с распространением эпидемии COVID-19.

«Оказывая поддержку Республике Беларусь в борьбе с пандемией вируса COVID-19, Польша проявляет добрососедскую солидарность и таким образом выполняет обязательства по Договору о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве, подписанному в 1992 году», — обратили внимание в посольстве.

Фото посольства Беларуси в Польше

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