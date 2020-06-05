|
Месяц на ИВЛ. Как восстанавливаются пациенты после победы над коварным вирусом?
05.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Каждый тяжелый случай заболевания COVID-19 для врачей – серьезный вызов и отдельная история спасения. В основном, медикам приходится рассчитывать на свои силы. Конечно, не без надежды и на самого пациента. Но в случае, когда болезнь протекает тяжело, полностью восстановиться – дело ни одного дня. Здесь нужен комплексный подход. О таких пациентах не перестают заботиться, даже когда те покидают стены больниц. Им дорога – на долечивание и реабилитацию. Чтобы, как говорится, от болезни не осталось и следа.
Почти месяц – на волоске. 27 дней за жизнь Бориса Федоровича боролись врачи Жодинской городской больницы. Реанимация, искусственная кома, аппарат ИВЛ – и все это с диагнозом «коронавирусная инфекция». И при таком раскладе дел вернуться, буквально, с того света – чудо… сотворенное в большей степени руками врачей.
Месяц, как один день, пролетел еще у одного пациента жодинской больницы. 28 дней за мужчину дышал аппарат ИВЛ. Но хорошо то, что хорошо кончается: 1:0 в пользу врачей и … жизни. Рассказать о своих ощущениях пациенту пока еще тяжело – мешает трубка в горле (это временная мера).
Через терапевтический корпус Жодинской больницы, который с середины апреля перепрофилирован под пациентов с COVID-19, прошли больше 340 человек с коронавирусной инфекцией. Везли сюда и взрослых, и детей из всех регионов Минской области. Сейчас, в основном, в отделении – жители Жодино и Смолевичского района, у которых пневмония средней степени тяжести.
После аппарата ИВЛ у пациентов впереди еще два важных этапа: долечивание и восстановление. Валерия после реанимации направили в областной центр медицинской реабилитации (его тоже перепрофилировали для пациентов с COVID-19 и контактов первого уровня). Завтра здесь мужчина и встретит свой день рождения. Конечно, без торта, свечей и встречи с родными, но после 32 дней на ИВЛ он уж точно знает, каково это родиться заново.
Восстановиться после болезни пациентов отправляют также в Республиканскую больницу спелеолечения и санаторий «Березина». Кому-то назначают процедуры в поликлиниках по месту жительства. В Минской области для реабилитации госпитализируют примерно каждого десятого, у кого болезнь протекала в тяжелой форме.
На долечивание и восстановление уходит в среднем две-три недели. В областном центре медицинской реабилитации с середины апреля поставили на ноги больше пятисот человек. Одномоментно здесь готовы принять до 180 пациентов. Сейчас загружено учреждение на две трети, но в скором времени центр рассчитывает открыть двери и для остальных пациентов. А пока, конечно, задача – как можно дальше увести пациента от коронавируса, чтобы от болезни не осталось и следа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый тяжелый случай заболевания COVID-19 для врачей – серьезный вызов и отдельная история спасения. В основном, медикам приходится рассчитывать на свои силы....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)