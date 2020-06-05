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Месяц на ИВЛ. Как восстанавливаются пациенты после победы над коварным вирусом?

05.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Месяц на ИВЛ. Как восстанавливаются пациенты после победы над коварным вирусом?

Каждый тяжелый случай заболевания COVID-19 для врачей – серьезный вызов и отдельная история спасения. В основном, медикам приходится рассчитывать на свои силы. Конечно, не без надежды и на самого пациента. Но в случае, когда болезнь протекает тяжело, полностью восстановиться – дело ни одного дня. Здесь нужен комплексный подход. О таких пациентах не перестают заботиться, даже когда те покидают стены больниц. Им дорога – на долечивание и реабилитацию. Чтобы, как говорится, от болезни не осталось и следа. 

Почти месяц – на волоске. 27 дней за жизнь Бориса Федоровича боролись врачи Жодинской городской больницы. Реанимация, искусственная кома, аппарат ИВЛ – и все это с диагнозом «коронавирусная инфекция». И при таком раскладе дел вернуться, буквально, с того света – чудо… сотворенное в большей степени руками врачей.    

Месяц, как один день, пролетел еще у одного пациента жодинской больницы. 28 дней за мужчину дышал аппарат ИВЛ. Но хорошо то, что хорошо кончается: 1:0 в пользу врачей и … жизни. Рассказать о своих ощущениях пациенту пока еще тяжело – мешает трубка в горле (это временная мера). 

Через терапевтический корпус Жодинской больницы, который с середины апреля перепрофилирован под пациентов с COVID-19, прошли больше 340 человек с коронавирусной инфекцией. Везли сюда и взрослых, и детей из всех регионов Минской области. Сейчас, в основном, в отделении – жители Жодино и Смолевичского района, у которых пневмония средней степени тяжести. 

Владимир Циолта, главный врач Жодинской центральной городской больницы: «Очень многие прошли через отделение реанимации, часть прошла через аппараты ИВЛ, часть – без респираторной поддержки. Мы можем гордиться пациентами, потому что, в любом случае, когда человек находится на ИВЛ больше месяца, это уже достижение, с какой бы патологией он не был».

После аппарата ИВЛ у пациентов впереди еще два важных этапа: долечивание и восстановление. Валерия после реанимации направили в областной центр медицинской реабилитации (его тоже перепрофилировали для пациентов с COVID-19 и контактов первого уровня). Завтра здесь мужчина и встретит свой день рождения. Конечно, без торта, свечей и встречи с родными, но после 32 дней на ИВЛ он уж точно знает, каково это родиться заново.  

Елена Бондрева, главный врач Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье»: «К нам поступают пациенты разного плана – это и пациенты, снятые с ИВЛ, и пациенты более легкие, которым не требуется кислородная поддержка. Мы стараемся сразу включить в их лечение, кроме медикаментов, различные другие методы и способы медицинской реабилитации. Это психологическая реабилитация, физическая в виде лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и физиотерапии».

Восстановиться после болезни пациентов отправляют также в Республиканскую больницу спелеолечения и санаторий «Березина». Кому-то назначают процедуры в поликлиниках по месту жительства. В Минской области для реабилитации госпитализируют примерно каждого десятого, у кого болезнь протекала в тяжелой форме. 

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома: «И сейчас мы отмечаем положительную тенденцию по снижению заболеваемости. Наши первые районы, которые вступили в эпидситуацию, это Копыль. Столбцы, Червень. В них выздоровевших значительно больше, чем заболевших. По всей области уже более трех тысяч полностью выздоровевших. Это 41% от заболевших». 

На долечивание и восстановление уходит в среднем две-три недели. В областном центре медицинской реабилитации с середины апреля поставили на ноги больше пятисот человек. Одномоментно здесь готовы принять до 180 пациентов. Сейчас загружено учреждение на две трети, но в скором времени центр рассчитывает открыть двери и для остальных пациентов. А пока, конечно, задача – как можно дальше увести пациента от коронавируса, чтобы от болезни не осталось и следа.

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Каждый тяжелый случай заболевания COVID-19 для врачей – серьезный вызов и отдельная история спасения. В основном, медикам приходится рассчитывать на свои силы....
 
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