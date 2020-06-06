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Минздрав рассказал, где в Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на спад

06.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав рассказал, где в Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на спад

Заболеваемость коронавирусной инфекцией начала снижаться в столице, а также в Минской и Витебской областях, об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан во время посещения Брестской области в рамках республиканского мониторинга, пишет БЕЛТА.

«Регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская и практически параллельно с ней Гродненская, немножко с отставанием – Гомельская область», – сказала Елена Богдан. Замминистра здравоохранения отметила, что сегодня наименьшие показатели заболеваемости отмечаются в Могилевской области. По ее словам, каждый регион проходит определенные этапы развития эпидемического процесса.

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан: «В масштабах республики фактически отболели и пошли на снижение регионы, в которых большая численность. Это Минск и Минская область. Плюс Витебская область. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли».

Она также отметила, что когда ситуация в Брестской области улучшится, можно будет говорить, что почти 60% страны прошли этот этап. Сейчас этот регион находится на так называемом плато. 

Замминистра здравоохранения также отметила, что роста заболеваемости удалось избежать благодаря изоляции контактов первого уровня, а также пациентов с бессимптомным и легким течением инфекции. Ежедневно в Минздраве мониторят ситуацию не только по заболеваемости COVID-19, но и пневмониями.

Елена Богдан напомнила о необходимости соблюдения мер личной безопасности – физическом дистанцировании, ношении масок в общественных местах. Также указала на важность своевременного обращения к врачу. На сегодняшний момент в стране хватает лекарств и персонала для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Фото: © AP Photo/Gerald Herbert

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией начала снижаться в столице, а также в Минской и Витебской областях, об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена...
 
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