Источник материала: Новости Волковыска

✅ Почти 400 тысяч человек во всем мире стали жертвами коронавируса.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 6 июня 2020-го.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 6 июня

По состоянию на 6 июня в мире зарегистрированы 6 632 985 случаев заражения коронавирусом. При этом 391 136 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

ВОЗ сообщила о последствиях отмены карантина

В ВОЗ сообщили о том, что несмотря на то, что в ЕС призвали открыть границы в зоне Шенгена, послабление карантина может навлечь на мир вторую волну коронавируса, если меры предосторожности после ослабления не будут соблюдены.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 872 660 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 108 211 человек.

Бразилия – 614 941 зараженный и 34 021 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 440 538 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 376 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 283 079 человек, умерли от болезни уже 39 987 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 240 660 человек. От болезни умерли 27 133 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 234 013 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 689.

Индия. В стране коронавирусом заразились 226 713 человек, умерли от болезни – 6 363.

Франция – 189 569 больных и 29 068 жертв.

В Германии – 184 472 инфицированных, 8 635 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 183 198 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 031 жертва болезни.





статистика на 6 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Беларуси – последние новости на 6 июня

В Беларуси зарегистрировано 46 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава.

Это на 887 случаев больше, чем сутки назад.

Умерло 259 пациентов с COVID-19 (+6).

Поправилось и было выписано 22 066 пациентов (+904).

По официальным данным, уже третьи сутки количество выздоровевших от COVID-19 превышает количество новых случаев заражения.

За время пандемии в Беларуси проведено 597 013 тестов (+11 948).

В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Замминистра отметила, что все регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская, практически параллельно с ней пошла Гродненская, немножко с отставанием начинает Гомельская область, и наименьшие показатели сегодня в Могилевской области.

Замминистра попросила людей соблюдать меры личной безопасности.

«Хочу попросить граждан соблюдать меры физического, социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и своих близких. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких, у которых есть какая-нибудь тяжелая патология, прежде всего сахарный диабет, артериальная гипертензия, которые имеют лишний вес, не приходить к этим людям с признаками простудных заболеваний. И самое главное – своевременно обращаться к врачу», – сказала Елена Богдан.

Как передается коронавирус: ученые развенчали популярный миф

COVID-19 чаще передается через воздух, чем через поверхности.





Ученые из Китая выяснили новые факты о коронавирусе. Оказалось, что COVID-19 чаще передается через воздух и во время разговора с инфицированным человеком.

При этом вероятность заразиться через прикосновение к поверхности, на которой могли остаться частички вируса, в три раза меньше. Об этом сообщают ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Результаты исследований показали, что даже бессимптомные зараженные каждый час выдыхают миллионы вирусных частиц.

В дыхании больных их находится примерно в три раза больше, чем на поверхности контактировавших с ними предметов.

В связи с эти специалисты считают, что введение обязательного масочного режима является основной мерой для борьбы с распространением заболевания.

Ученые докопались до возможной причины пандемии коронавируса

Последовательность в белках SARS-CoV-2 идентична части человеческого белка.





Ученые Кембриджского университета обнаружили уникальную особенность вируса SARS-CoV-2, провоцирующего болезнь COVID-19, которая вероятно и привела к такому огромному числу инфицированных коронавирусом во всем мире.

В ходе исследований ученым удалось обнаружить в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку, которая идентична части человеческого белка. Об этом говорится в отчете исследования, опубликованном на сайте научного журнала eLife.

Отмечается, что микробиологи обнаружили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Ученые заметили, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.

Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ.

При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.

В Британии стартовало массовое производство вакцины от Covid-19

Эксперты отмечают, что исследования над препаратом еще не завершены.





В Великобритании компания AstraZeneca запустила производство вакцины от Covid-19.

Как сообщает ВВС, испытания препарата еще не закончены, однако производители решили рискнуть.

По словам главы компании Паскаля Сорио, компания решила действовать на опережение. Они предполагают, что испытания завершаться успешно, а у производителей к тому времени уже будет большая партия вакцины.

Сорио надеется, что информация об эффективности препарата будет известна к концу лета. В случае позитивного исхода, вакцину по всему миру смогут распространять уже в сентябре.

AstraZeneca занимается разработкой вакцины от коронавируса вместе с исследователями из Оксфордского университета. Производители обещают половину доз поставить в страны с низким уровнем дохода.

Компания уже имеет два контракта на изготовление вакцины – с Институтом сыворотки Индии и двумя организациями здравоохранения, поддерживаемыми Биллом и Мелиндой Гейтсами.