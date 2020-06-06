✅ Почти 400 тысяч человек во всем мире стали жертвами коронавируса.
❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 6 июня 2020-го.
Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 6 июня
По состоянию на 6 июня в мире зарегистрированы 6 632 985 случаев заражения коронавирусом. При этом 391 136 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.
ВОЗ сообщила о последствиях отмены карантина
В ВОЗ сообщили о том, что несмотря на то, что в ЕС призвали открыть границы в зоне Шенгена, послабление карантина может навлечь на мир вторую волну коронавируса, если меры предосторожности после ослабления не будут соблюдены.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 1 872 660 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 108 211 человек.
Бразилия – 614 941 зараженный и 34 021 жертва COVID-19.
Россия. Подтверждены 440 538 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 376 человек.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 283 079 человек, умерли от болезни уже 39 987 пациентов.
Испания. Там вирус подтвержден у 240 660 человек. От болезни умерли 27 133 пациента.
Италия. В стране зарегистрировали 234 013 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 689.
Индия. В стране коронавирусом заразились 226 713 человек, умерли от болезни – 6 363.
Франция – 189 569 больных и 29 068 жертв.
В Германии – 184 472 инфицированных, 8 635 человек умерли от болезни.
Перу. В стране 183 198 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 031 жертва болезни.
статистика на 6 июня / gisanddata.maps.arcgis.com
Коронавирус в Беларуси – последние новости на 6 июня
В Беларуси зарегистрировано 46 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава.
Это на 887 случаев больше, чем сутки назад.
Умерло 259 пациентов с COVID-19 (+6).
Поправилось и было выписано 22 066 пациентов (+904).
По официальным данным, уже третьи сутки количество выздоровевших от COVID-19 превышает количество новых случаев заражения.
За время пандемии в Беларуси проведено 597 013 тестов (+11 948).
В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан.
Замминистра отметила, что все регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская, практически параллельно с ней пошла Гродненская, немножко с отставанием начинает Гомельская область, и наименьшие показатели сегодня в Могилевской области.
Замминистра попросила людей соблюдать меры личной безопасности.
«Хочу попросить граждан соблюдать меры физического, социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и своих близких. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких, у которых есть какая-нибудь тяжелая патология, прежде всего сахарный диабет, артериальная гипертензия, которые имеют лишний вес, не приходить к этим людям с признаками простудных заболеваний. И самое главное – своевременно обращаться к врачу», – сказала Елена Богдан.
Как передается коронавирус: ученые развенчали популярный миф
COVID-19 чаще передается через воздух, чем через поверхности.
Ученые из Китая выяснили новые факты о коронавирусе. Оказалось, что COVID-19 чаще передается через воздух и во время разговора с инфицированным человеком.
При этом вероятность заразиться через прикосновение к поверхности, на которой могли остаться частички вируса, в три раза меньше. Об этом сообщают ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.
Результаты исследований показали, что даже бессимптомные зараженные каждый час выдыхают миллионы вирусных частиц.
В дыхании больных их находится примерно в три раза больше, чем на поверхности контактировавших с ними предметов.
В связи с эти специалисты считают, что введение обязательного масочного режима является основной мерой для борьбы с распространением заболевания.
Ученые докопались до возможной причины пандемии коронавируса
Последовательность в белках SARS-CoV-2 идентична части человеческого белка.
Ученые Кембриджского университета обнаружили уникальную особенность вируса SARS-CoV-2, провоцирующего болезнь COVID-19, которая вероятно и привела к такому огромному числу инфицированных коронавирусом во всем мире.
В ходе исследований ученым удалось обнаружить в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку, которая идентична части человеческого белка. Об этом говорится в отчете исследования, опубликованном на сайте научного журнала eLife.
Отмечается, что микробиологи обнаружили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Ученые заметили, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.
Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ.
При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.
В Британии стартовало массовое производство вакцины от Covid-19
Эксперты отмечают, что исследования над препаратом еще не завершены.
В Великобритании компания AstraZeneca запустила производство вакцины от Covid-19.
Как сообщает ВВС, испытания препарата еще не закончены, однако производители решили рискнуть.
По словам главы компании Паскаля Сорио, компания решила действовать на опережение. Они предполагают, что испытания завершаться успешно, а у производителей к тому времени уже будет большая партия вакцины.
Сорио надеется, что информация об эффективности препарата будет известна к концу лета. В случае позитивного исхода, вакцину по всему миру смогут распространять уже в сентябре.
AstraZeneca занимается разработкой вакцины от коронавируса вместе с исследователями из Оксфордского университета. Производители обещают половину доз поставить в страны с низким уровнем дохода.
Компания уже имеет два контракта на изготовление вакцины – с Институтом сыворотки Индии и двумя организациями здравоохранения, поддерживаемыми Биллом и Мелиндой Гейтсами.