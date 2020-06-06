Возвращение карты рассрочки и бесплатная дезинфекция: топ-новости банков за неделю

Источник материала: Tut.by

На одну карту рассрочки стало больше, премиальным клиентам продезинфицируют квартиру бесплатно, а с тех, кто не может отдавать долги, будут брать меньше денег за рассмотрение заявки о кредитных каникулах. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило в банках на этой неделе и выбрал полезные новости.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«КартаFUN» возвращается

Карту рассрочку из своих продуктов БПС-Сбербанк временно убрал еще в конце марта. Но с 1 июня возможность покупать товары и платить за них частями вернулась .

Оформить карту можно в том числе и без справки по доходам, но лимит в этом случае составит 5 тысяч рублей. Максимальная сумма лимита для тех, кто принесет српавку о зарплате, — 10 тысяч рублей.

При этом в банке уточняют , что повысить лимит по картам рассрочки, которые были выданы раньше, нельзя.

Сколько стоят кредитные каникулы

Еще в марте Нацбанк порекомендовал банкам предоставлять белорусам кредитные каникулы — то есть, отсрочки по погашению кредита и уплате процентов. Каждый банк подходит к этому решению по своему.

Например, в Белинвестбанке за рассмотрении каждой такой заявки брали комиссию в размере 45 рублей. Теперь банк немного пересмотрел условия и взимать комиссию будут только за одну заявку, а не за все, если кредитов несколько.

Вип-клиентам бесплатно помоют окна

До 31 августа для владельцев пакетов Premium Direct и Premium Prime в Приорбанке действует специальное предложение: бесплатная мойка окон или дезинфекция помещений озоном.

— Озон является естественным мощным окислителем, который в процессе распада устраняет микроорганизмы и возбудители вирусов. Это современный и надежный способ обеззараживания пространства, в том числе от вирусов, передающиеся воздушно-капельным путем, — поясняют в банке. Чтобы принять участие в акции нужно подключить один из пакетов или, если он уже подключен, заказать бесплатную виртуальную карточку.

Международные переводы по номеру телефона

Такие теперь доступны клиентам БПС-Сбербанка . Отправить деньги в Россию можно зная только номер телефона, фамилию, имя и отчество получателя.

Алгоритм прост: для отправки перевода в мобильном или интернет-банке нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты и сумму. Для получения перевода из России держатель карты БПС-Сбербанка заранее привязывает карту к номеру телефона в мобильном или интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в разделе «Настройки», где выбирает опцию «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк».

Деньги поступают на счет получателя в течение пяти минут. Комиссия составляет – 1% от суммы, но минимум 30 российских рублей. При этом зачисление денежных средств производится без взимания платы.

Карточка, с которой вы хотите отправить перевод, может быть в любой валюте, при поступлении средств в российских рублях их конвертируют в валюту счета.

Visa дарит от 10 до 20 рублей на покупки в супермаркетах

До конца лета будет действовать и бонусная программа от платежной системы Visa для держателей карточек, независимо от того, в каком банке она оформлена.

покупатели в магазинах «Белмаркет» с чеком от 99 рублей получат в подарок сертификат на 10 рублей;

покупатели в магазинах «ГИППО» с чеком от 199 рублей получат в подарок сертификат на 20 рублей.