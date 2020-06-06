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Возвращение карты рассрочки и бесплатная дезинфекция: топ-новости банков за неделю
06.06.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На одну карту рассрочки стало больше, премиальным клиентам продезинфицируют квартиру бесплатно, а с тех, кто не может отдавать долги, будут брать меньше денег за рассмотрение заявки о кредитных каникулах. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило в банках на этой неделе и выбрал полезные новости.
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Карту рассрочку из своих продуктов
Оформить карту можно в том числе и без справки по доходам, но лимит в этом случае составит 5 тысяч рублей. Максимальная сумма лимита для тех, кто принесет српавку о зарплате, — 10 тысяч рублей.
При этом в банке
Сколько стоят кредитные каникулы
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Например, в
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— Озон является естественным мощным окислителем, который в процессе распада устраняет микроорганизмы и возбудители вирусов. Это современный и надежный способ обеззараживания пространства, в том числе от вирусов, передающиеся воздушно-капельным путем, —
Международные переводы по номеру телефона
Такие теперь доступны клиентам
Алгоритм прост: для отправки перевода в мобильном или интернет-банке нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты и сумму. Для получения перевода из России держатель карты БПС-Сбербанка заранее привязывает карту к номеру телефона в мобильном или интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в разделе «Настройки», где выбирает опцию «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк».
Деньги поступают на счет получателя в течение пяти минут. Комиссия составляет – 1% от суммы, но минимум 30 российских рублей. При этом зачисление денежных средств производится без взимания платы.
Карточка, с которой вы хотите отправить перевод, может быть в любой валюте, при поступлении средств в российских рублях их конвертируют в валюту счета.
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