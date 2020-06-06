Какие новые смартфоны можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Несмотря на непростую ситуацию в мире — пандемию коронавирусной инфекции, протесты в США и постоянно изменяющиеся курсы валют — новые смартфоны продолжают выходить, как и раньше. Мы посмотрели, какие модели уже начали или совсем скоро начнут продаваться в Беларуси. Ниже рассказываем о пятерке самых интересных девайсов.





Один из идейных продолжателей некогда очень популярного Honor 8X. Важно: в этом аппарате работают Google-сервисы, так что заморачиваться с настройкой сайтов-зеркал или AppGallery не понадобится.

Сразу же о недостатках: в аппарате используется устаревший порт microUSB, а не USB-C. Кроме того, в аппарате установлен уже далеко не самый новый и производительный процессор Kirin 710 °F. Конечно, с базовыми задачами устройство будет справляться без особых проблем, но о запасе на будущее можно забыть.

Зато в активе есть экран на 6,5 дюймов (IPS, Full HD+), целых 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения и 4 ГБ оперативки. Емкость батареи — 3750 мАч. Полного заряда наверняка хватит на день работы в смешанном режиме. Разрешение основного фотомодуля — 48 Мп, есть вспомогательный датчик на 2 Мп.



Фото: GSMArena

На самом деле, у нас стартовали продажи сразу нескольких смартфонов бренда. Но Realme 6 кажется самым сбалансированным решением, если сравнивать по соотношению цены и характеристик.

Устройство оснащено процессором MediaTek Helio G90T (на нем также работает Redmi Note 8 Pro), 4/128 ГБ памяти (в нашей версии) с возможностью расширения, батарейкой на 4300 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, а также камерой с фотодатчиками на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Но, что важнее, в смартфоне установлен экран на 6,5 дюймов (IPS, Full HD+) с разверткой в 90 Гц. В других смартфонах этого ценового диапазона применяются обычные панели на 60 Гц. Разница — в ощущениях от использования. На экране в 90 Гц все действия кажутся более плавными, смартфон как будто бы становится быстрее.



Redmi Note 9. Фото: theroco.com

Больше всего новинок, как и всегда, показала популярная у нас Xiaomi. Недавно мы обозревали Redmi Note 9S — среднюю модель из последней линейки компании. Redmi Note 9 находится на ступень ниже от этого аппарата, Redmi Note 9 Pro — выше.

В плане дизайна оба гаджета мало чем отличаются друг от друга. Разве что вырез под фронтальную камеру в младшей модели находится в левом верхнем углу экрана, а в старшей — в центре. Есть разница в расположении сканеров отпечатков пальца. Датчик соответственно разместили сзади и на боковой панели.

Зато девайсы располагают стеклянными корпусами, портами USB-C, а также технологией быстрой подзарядки. Объем аккумуляторов также одинаковый — 5020 мАч. Redmi Note 9 оснащается дисплеем диагональю в 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), процессором MediaTek Helio G85, от 3/64 ГБ памяти с поддержкой карт памяти, а также набором камер из модулей на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Немного более технически продвинутый Redmi Note 9 Pro комплектуется уже 6,67-дюймовой панелью, процессором Qualcomm Snapdragon 720G и более крутой системой основных фотомодулей (64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп).



Скриншот с YouTube

Еще один смартфон производителя, но более высокого класса. В нем сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Диагональ последнего — 6,47 дюйма, разрешение — Full HD+, матрица — AMOLED. Процессор также более производительный — Snapdragon 730G. Оперативной памяти — не менее 6 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. Батарея увеличенного объема — на целых 5260 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки.

Основная камера такая: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Из небольших минусов выделяется отсутствие слота для карт памяти.