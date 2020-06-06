ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти Пекина раздадут жителям 1,7 млрд долларов на шопинг и рестораны

06.06.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти китайской столицы раздадут местным жителям потребительские ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (порядка $ 1,71 млрд) для стимулирования потребления. Эти меры являются частью «Сезона потребления», который стартовал в Пекине 6 июня и нацелен на оживление потребительских расходов после спада из-за эпидемии коронавируса.


Фото: Reuters

Выдача потребительских ваучеров началась в субботу утром через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com («Цзиндун»). Использовать купоны можно как в традиционных магазинах, так и в интернете для совершения покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта, общественного питания и других отраслей. Выдача ваучеров будет осуществляться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый купон действителен в течение 14 дней.

Церемония открытия «Сезона потребления» состоялась 6 июня на туристической улице Ванфуцзин в центре китайской столицы. Он продлится до октября текущего года. По данным информационного портала «Пэнпай», в его рамках запланировано более 400 мероприятий как оффлайн, так и онлайн.

Как заявил ранее на пресс-конференции глава управления коммерции Пекина Янь Лиган, «эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по потребительскому сектору города». «Предстоящие мероприятия по стимулированию потребления [проведение «Сезона потребления"] будут не только содействовать оживлению торговли после вспышки заболевания, но и повысят уровень доверия со стороны потребителя», — цитирует его слова агентство Синьхуа.

По данным Государственного статистического управления КНР, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-апреле текущего года составил 10,67 трлн юаней (около $ 1,5 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 16,2% меньше в годовом выражении. В Пекине показатель по итогам четырех месяцев снизился на 20,4% по сравнению с прошлым годом, до 369,34 млрд юаней (порядка $ 51,93 млрд).

Вместе с тем, наблюдалось увеличение объема реализации товаров через интернет: для Китая показатель по итогам января-апреля вырос на 1,7%, до 3,06 трлн юаней ($ 432 млрд). В Пекине зафиксирован рост на 17,8%, до 111,6 млрд юаней ($ 15,69 млрд).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выдача потребительских ваучеров началась в субботу утром через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com («Цзиндун»). Использовать купоны можно как в традиционных...
 
Новости дня
Новости
 
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика