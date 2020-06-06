Власти Пекина раздадут жителям 1,7 млрд долларов на шопинг и рестораны

Источник материала: Tut.by

Власти китайской столицы раздадут местным жителям потребительские ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (порядка $ 1,71 млрд) для стимулирования потребления. Эти меры являются частью «Сезона потребления», который стартовал в Пекине 6 июня и нацелен на оживление потребительских расходов после спада из-за эпидемии коронавируса.



Фото: Reuters

Выдача потребительских ваучеров началась в субботу утром через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com («Цзиндун»). Использовать купоны можно как в традиционных магазинах, так и в интернете для совершения покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта, общественного питания и других отраслей. Выдача ваучеров будет осуществляться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый купон действителен в течение 14 дней.

Церемония открытия «Сезона потребления» состоялась 6 июня на туристической улице Ванфуцзин в центре китайской столицы. Он продлится до октября текущего года. По данным информационного портала «Пэнпай», в его рамках запланировано более 400 мероприятий как оффлайн, так и онлайн.

Как заявил ранее на пресс-конференции глава управления коммерции Пекина Янь Лиган, «эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по потребительскому сектору города». «Предстоящие мероприятия по стимулированию потребления [проведение «Сезона потребления"] будут не только содействовать оживлению торговли после вспышки заболевания, но и повысят уровень доверия со стороны потребителя», — цитирует его слова агентство Синьхуа .

По данным Государственного статистического управления КНР, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-апреле текущего года составил 10,67 трлн юаней (около $ 1,5 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 16,2% меньше в годовом выражении. В Пекине показатель по итогам четырех месяцев снизился на 20,4% по сравнению с прошлым годом, до 369,34 млрд юаней (порядка $ 51,93 млрд).

Вместе с тем, наблюдалось увеличение объема реализации товаров через интернет: для Китая показатель по итогам января-апреля вырос на 1,7%, до 3,06 трлн юаней ($ 432 млрд). В Пекине зафиксирован рост на 17,8%, до 111,6 млрд юаней ($ 15,69 млрд).