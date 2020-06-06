ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джокович о возможном проведении US Open: «Организаторы предлагают радикальные меры»

06.06.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как организаторы US Open готовятся к проведению турнира.




«Буквально вчера я говорил по телефону с руководством тура и организаторами некоторых турниров. Мы обсуждали варианты продолжения сезона, в основном говорили про US Open. Он должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно беспрецедентные. Я понимаю, что не должен об этом говорить, но тем не менее. Мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта, никуда не выходить и 2-3 раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Нельзя будет даже поехать на Манхэттен. 

Плюс ко всему, на территории клуба нас сможет сопровождать всего один человек, а это просто немыслимо. Они должны учитывать, что у нас есть команда, мы не просто так их с собой привозим. В общем, проблем очень много. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть контрактные обязательства, из-за чего организаторы будут стараться во что бы то ни стало провести этот турнир. Посмотрим, как все получится».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как организаторы US Open готовятся к проведению турнира.
 
Новости дня
Новости
 
«Каждый день открываемся - в надежде на что-то». Единственная попугайня - на грани закрытия и отчаяния
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика