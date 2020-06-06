Джокович о возможном проведении US Open: «Организаторы предлагают радикальные меры»













«Буквально вчера я говорил по телефону с руководством тура и организаторами некоторых турниров. Мы обсуждали варианты продолжения сезона, в основном говорили про US Open. Он должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно беспрецедентные. Я понимаю, что не должен об этом говорить, но тем не менее. Мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта, никуда не выходить и 2-3 раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Нельзя будет даже поехать на Манхэттен.





Плюс ко всему, на территории клуба нас сможет сопровождать всего один человек, а это просто немыслимо. Они должны учитывать, что у нас есть команда, мы не просто так их с собой привозим. В общем, проблем очень много. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть контрактные обязательства, из-за чего организаторы будут стараться во что бы то ни стало провести этот турнир. Посмотрим, как все получится».