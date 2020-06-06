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Лукашенко едет в Могилев. Как готовили город к его встрече с чиновниками и госСМИ

06.06.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилев 6 июня приезжает Александр Лукашенко — будет «встречаться с активом области». TUT.BY посмотрел, как готовятся в областном центре к визиту действующего президента (и одновременно — потенциального кандидата в следующие).

Лукашенко едет в Могилев. Как готовили город к его встрече с чиновниками и госСМИ
Встреча с президентом начнется утром и пройдет в новом корпусе Белорусско-Российского университета на пересечении улицы Ленинской и проспекта Мира. Вход в здание уже закрыт, как и проход мимо него. Об этом говорит большая табличка с крупными буквами прямо возле остановки. По сути, закрыт проход от остановки на стороне корпуса БРУ и вся эта сторона моста.

На скамейках перед фасадом БРУ расположились коротко стриженые крепкие молодые мужчины в черных костюмах, черных галстуках и белых рубашках. Судя по всему, здание готовят к приезду главы государства.

А вот в самом городе 5 июня не было привычного для такого события, как приезд президента, ажиотажа. На пути следования кортежа главы — от арки на въезде со стороны Минска по улице Минское шоссе, проспекту Мира — нам попались всего три сотрудницы «Могилевзеленстроя», которые не спеша работали с цветочными клумбами на разделительной полосе.

Напротив здания облисполкома, рядом с которым и находится новый корпус БРУ, замечены пара газонокосильщиков, несколько работниц ЖКХ на клумбах и с метлами. По тротуару прошелся дезинфектор.

А вот 4 июня, если верить видео телеграм-канала Nexta, как раз и проводили основную подготовку Могилева к приезду Александра Лукашенко.

Правда, не все попавшие в кадр находятся на пути следования президента. Например, на нескольких из них — улица Орловского, которая пусть и находится недалеко от улицы Якубовского, по которой проедет президентский кортеж, но все же расположена довольно удаленно от зоны видимости из окна машины.

А вот скопление спецтехники на улице Ленинской около здания КГБ области в районе места встречи президента с «активом области» выглядит нетипично для обыденных дней города.

К слову об «активе». В него вошли главы исполкомов, их заместители, главы районов, предприятий, различных организаций, председатели из структуры БРСМ, руководители госСМИ. По неподтвержденным данным, всех их перед приездом президента протестировали на коронавирус.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Могилев 6 июня приезжает Александр Лукашенко — будет «встречаться с активом области». TUT.BY посмотрел, как готовятся в областном центре к визиту действующего...
 
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