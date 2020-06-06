Страны Шенгенской зоны определились, до каких пор не пустят беларусов

Источник материала: KYKY

Страны Шенгенской зоны, куда входит большинство европейских государств, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран (включая Беларусь), который должен был завершиться 15 июня. Это стало понятно после онлайн-совещания министров внутренних дел стран – членов Евросоюза, передает «Свобода».

Запрет ввели в марте по причине пандемии, и теперь въезжать в страны Шенгена могут лишь иностранцы, которые имеют вид на жительство. Европейская комиссия выступала за то, чтобы открыть границы к 15 июня из-за смягчения карантинных мер. Однако большинство стран, входящих в ЕС, заявили, что пока не готовы к такому шагу.

Вероятнее всего, к 15 июня не удастся полностью открыть границы между странами даже самой Шенгенской зоны. Но это должно случиться, предварительно, в конце июня. А внешние границы Шенгена откроются не раньше начала июля.

Мы также рассказывали, что по советам ВОЗ некоторые страны Европы раздумывают над тем, чтобы принимать иностранных туристов в том случае, если у них есть официальное подтверждение об отсутствии коронавируса. Беларуский Минздрав заверил, что такой документ в нашей стране уже разработали. Все, что об этом нужно знать, мы написали вот здесь .

Обложка: Ingvar Kenne.