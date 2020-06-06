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21vek.by может сменить владельцев
06.06.2020 14:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
yandex.by
Инвестиционная компания «Зубр Капитал» возобновляет процесс продажи своей доли в онлайн-ретейлере 21vek.by. Свои доли могут продать и его основатели.
Как сообщил
Консультантом по сделке выступает инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».
Предложения потенциальным покупателям были высланы в конце 2019 года. Но из-за эпидемии коронавируса покупатели не смогли посетить Беларусь, чтобы принять участие в тендере. К сделке проявляют интерес как местные, так и российские и европейские компании.
В комментарии Office Life Сергей Вайнилович подтвердил, что продажа компании входит в его планы. При этом сегодняшняя активность «Зубр Капитал» ничего не означает — все было запланировано.
Сейчас переговоры о продаже ведутся с игроками из ретейла и финансового сектора, в том числе с инвестфондами. Этим переговорам помогает хороший финансовый результат компании за 2019 год. «Мы закончили прошлый год с превосходными результатами, опережаем запланированный рост», — заявляет Вайнилович.
Сейчас основные показатели компании также лучше прогнозных, несмотря на пандемию COVID-19.
«В нашей отрасли e-commerce и online ситуация складывается значительно лучше, чем в других отраслях. В кратко- и среднесрочной перспективе мы ожидаем снижения потребительского спроса, но органическое перераспределение offline в online формирует положительное ожидание. Мы собираемся значительно перевыполнить план-2020», — заявляет Вайнилович.
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Инвестиционная компания «Зубр Капитал» возобновляет процесс продажи своей доли в онлайн-ретейлере 21vek.by. Свои доли могут продать и его основатели.
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