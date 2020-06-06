21vek.by может сменить владельцев

Источник материала: Ежедневник

yandex.by

Инвестиционная компания «Зубр Капитал» возобновляет процесс продажи своей доли в онлайн-ретейлере 21vek.by. Свои доли могут продать и его основатели.

Как сообщил office.media, ожидается, что сделка состоится, когда будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавируса. Продается не только доля «Зубр Капитал», которая составляет 40%: по информации Mergermarket, выставлены на продажу и доли трех сооснователей 21vek.by Сергея Вайниловича, Ивана Плюгачева и Павла Матусевича (остальные 60%).

Консультантом по сделке выступает инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».

Предложения потенциальным покупателям были высланы в конце 2019 года. Но из-за эпидемии коронавируса покупатели не смогли посетить Беларусь, чтобы принять участие в тендере. К сделке проявляют интерес как местные, так и российские и европейские компании.

В комментарии Office Life Сергей Вайнилович подтвердил, что продажа компании входит в его планы. При этом сегодняшняя активность «Зубр Капитал» ничего не означает — все было запланировано.

Сейчас переговоры о продаже ведутся с игроками из ретейла и финансового сектора, в том числе с инвестфондами. Этим переговорам помогает хороший финансовый результат компании за 2019 год. «Мы закончили прошлый год с превосходными результатами, опережаем запланированный рост», — заявляет Вайнилович.

Сейчас основные показатели компании также лучше прогнозных, несмотря на пандемию COVID-19.

«В нашей отрасли e-commerce и online ситуация складывается значительно лучше, чем в других отраслях. В кратко- и среднесрочной перспективе мы ожидаем снижения потребительского спроса, но органическое перераспределение offline в online формирует положительное ожидание. Мы собираемся значительно перевыполнить план-2020», — заявляет Вайнилович.