Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Версаль открыл двери для посетителей Дворцовый комплекс Версаля под Парижем сегодня открыл свои двери для посетителей. Это случилось впервые после закрытия на карантин из-за распространения...

Дворцовый комплекс Версаля под Парижем сегодня открыл свои двери для посетителей. Это случилось впервые после закрытия на карантин из-за распространения коронавируса. Комплекс был закрыт 82 дня. Посещение дворцов близ столицы Франции группами до 10 человек с гидом начнется 10 июня. При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок обязательны. Всего в версальском комплексе работают около тысячи человек.