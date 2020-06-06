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Версаль открыл двери для посетителей

06.06.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Дворцовый  комплекс  Версаля под Парижем сегодня открыл свои двери для посетителей. Это случилось впервые после закрытия на карантин из-за распространения коронавируса. Комплекс был закрыт 82 дня. Посещение дворцов близ столицы Франции группами до 10 человек с гидом начнется 10 июня. При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок  обязательны. Всего в версальском комплексе работают около тысячи человек.
 
 
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Дворцовый  комплекс  Версаля под Парижем сегодня открыл свои двери для посетителей. Это случилось впервые после закрытия на карантин из-за распространения...
 
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