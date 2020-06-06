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Александр Лукашенко доволен, как меняется облик Могилевщины

06.06.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня с рабочей поездкой Президент посетил юго-восток страны. В центре внимания вопросы развития и благоустройства региона в целом и областного центра в частности.


Президент с рабочей поездкой в Могилеве 


Важно, чтобы город был не просто красивым, но и комфортным. К примеру, в парке "Подниколье", где Александр Лукашенко заслушал доклады, планируют создать настоящий туристический комплекс с аттракционами, пляжем и детскими площадками. Вскоре в городе также появятся новые кардиохирургический корпус, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. Продолжит обновляться дорожная инфраструктура региона. На эти цели, считает Президент, можно направить средства, сэкономленные при реконструкции других дорог по стране. В целом за последние четыре года город заметно изменился в лучшую сторону. Капитально отремонтировали некоторые шоссе и мосты, преобразились Дворец культуры области, школы, роддом. Много внимания уделили развитию спортивных площадок. Результатами работы на Могилевщине Глава государства остался доволен, однако, напомнил, благоустройство - процесс непрерывный. Потому Президент дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию региона. Особый акцент на промышленной сфере города, здесь предстоит провести ревизию.


На территории парка "Подниколье" находится Свято-Никольский женский монастырь

Александр Лукашенко доволен, как меняется облик Могилевщины


И сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Александр Лукашенко, конечно, посетил этот храм. Президенту рассказали об обители, ее развитии и показали четырехъярусный иконостас. Это настоящее произведение искусства, выполненное могилевскими мастерами XVII века. Сейчас он полностью восстановлен и отреставрирован в первоначальном виде. По доброй традиции Александр Лукашенко зажег свечу в храме монастыря. 


Президент пообщался с прихожанами 


На выходе из монастыря Главу государства ожидали прихожане и те, кто пришел на встречу, узнав о визите Президента. Прямо у храма состоялось незапланированное общение, которое получилось очень душевным. Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о городе (Президент учился в Могилеве), рассказал о благоустройстве областного центра и дальнейшем его развитии, а также высказался на тему эпидситуации, отметив, что постепенно в Беларуси проблема коронавируса отходит.


Президент встретился с активом области 

Александр Лукашенко доволен, как меняется облик Могилевщины


В том числе о пандемии продолжили говорить и на встрече с активом области. Среди других важных тем  развитие юго-восточного региона в целом и Могилевщины в частности, промышленность и благосостояние белорусов. Подробности  в 19:00.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня с рабочей поездкой Президент посетил юго-восток страны. В центре внимания вопросы развития и благоустройства региона в целом и областного центра в...
 
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