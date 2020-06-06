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В Беларуси зарегистрировано 47 тысяч 751 человек с положительным тестом на COVID-19
06.06.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на 6 июня выздоровели и выписаны 23 тысячи 15 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 47 тысяч 751 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 609 тысяч 671 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 6 июня выздоровели и выписаны 23 тысячи 15 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 47 тысяч 751 человек с положительным...
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