В Беларуси зарегистрировано 47 тысяч 751 человек с положительным тестом на COVID-19

Источник материала: БT

В Беларуси на 6 июня выздоровели и выписаны 23 тысячи 15 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 47 тысяч 751 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 609 тысяч 671 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите