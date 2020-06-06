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Николай Ходасевич: «Что сделали клубы, чтобы сохранить интерес новых болельщиков? Досрочный ответ — почти ничего»
06.06.2020 17:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Пандемия
В мае возобновился чемпионат в Германии и ряде других европейских стран, скоро начнут играть в
Ожидаемых больших денег федерация не заработала. Наверняка и не впечатлила зрелищем. В момент пика внимания зрителей со всего мира фавориты чемпионата выглядели неважно и часто проигрывали, середняки и аутсайдеры добывали результат за счет мотивации и желания, откровенно заваливая дело в главном — уровне тактической, технической и функциональной готовности. Не радовал далекого зрителя и антураж поединков: почти пустые по понятной причине арены, при этом далекие от лучших мировых аналогов. Выходит, выпал редчайший шанс показать себя, а показать нам оказалось попросту нечего?
Очевидно, подавляющее большинство клубов оказались не готовы быстро реагировать на благоприятные обстоятельства для продвижения бренда за пределами страны и даже извлечения прибыли. Это не новая проблема, а как раз старая, наглядно подтвержденная на практике. Есть тренеры и игроки, классические директоры и регламентированные пресс-атташе, но нет креативных директоров, менеджеров по развитию, маркетологов, PR-специалистов и многих других в нашем профессиональном футболе. А жаль…» – написал Ходасевич.
Только здесь маржа 0% на топовые европейские чемпионаты!
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Николай Ходасевич: «Что сделали клубы, чтобы сохранить интерес новых болельщиков? Досрочный ответ — почти ничего»
Журналист Николай Ходасевич поразмышлял о том, что сделали клубы и федерация для продвижения белорусского футбола за рубежом.
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