Николай Ходасевич: «Что сделали клубы, чтобы сохранить интерес новых болельщиков? Досрочный ответ — почти ничего»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поразмышлял о том, что сделали клубы и федерация для продвижения белорусского футбола за рубежом.

«Пандемия коронавируса поставила мировой спорт на продолжительную паузу, но футбольный сезон в Беларуси стартовал в марте по плану, ни разу не прерывался и в какой-то момент стал максимально востребованным турниром на планете. Казалось, детская мечта каждого из нас исполнилась — белорусский футбол востребован за пределами страны!

В мае возобновился чемпионат в Германии и ряде других европейских стран, скоро начнут играть в , Италии, Англии, России. Все вернется на круги своя и останется актуальным лишь один вопрос: кто из новых неожиданных зрителей с нами остался? И что сделали клубы, чтобы сохранить их интерес? Досрочный ответ — почти ничего.

Ожидаемых больших денег федерация не заработала. Наверняка и не впечатлила зрелищем. В момент пика внимания зрителей со всего мира фавориты чемпионата выглядели неважно и часто проигрывали, середняки и аутсайдеры добывали результат за счет мотивации и желания, откровенно заваливая дело в главном — уровне тактической, технической и функциональной готовности. Не радовал далекого зрителя и антураж поединков: почти пустые по понятной причине арены, при этом далекие от лучших мировых аналогов. Выходит, выпал редчайший шанс показать себя, а показать нам оказалось попросту нечего?

Очевидно, подавляющее большинство клубов оказались не готовы быстро реагировать на благоприятные обстоятельства для продвижения бренда за пределами страны и даже извлечения прибыли. Это не новая проблема, а как раз старая, наглядно подтвержденная на практике. Есть тренеры и игроки, классические директоры и регламентированные пресс-атташе, но нет креативных директоров, менеджеров по развитию, маркетологов, PR-специалистов и многих других в нашем профессио­нальном футболе. А жаль…» – написал Ходасевич.

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