От вызванных коронавирусом осложнений умер викарий Новогрудской епархии

Источник материала: Tut.by

Умер схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии, сообщается на сайте Белорусской православной церкви.



Фото взято с сайта church.by

«6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии», — сообщили в БПЦ.

Схиепископу Петру (в миру Виктору Петровичу Карпусюку) был 61 год.

По данным на 6 июня , в Беларуси подтверждено 47 тысяч 751 случай COVID-19 (+ 883 новых случая за сутки), выздоровели 23 015 пациентов (+ 949 человек за сутки), умерли 263 пациента (+ 4 человека за сутки).