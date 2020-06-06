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От вызванных коронавирусом осложнений умер викарий Новогрудской епархии

06.06.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии, сообщается на сайте Белорусской православной церкви.


Фото взято с сайта church.by

«6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии», — сообщили в БПЦ.

Схиепископу Петру (в миру Виктору Петровичу Карпусюку) был 61 год.

По данным на 6 июня, в Беларуси подтверждено 47 тысяч 751 случай COVID-19 (+ 883 новых случая за сутки), выздоровели 23 015 пациентов (+ 949 человек за сутки), умерли 263 пациента (+ 4 человека за сутки).

 
 
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«6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской...
 
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