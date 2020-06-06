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От вызванных коронавирусом осложнений умер викарий Новогрудской епархии
06.06.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии,
«6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии», —
Схиепископу Петру (в миру Виктору Петровичу Карпусюку) был 61 год.
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«6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской...
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