Век в трудах: жительница Вороново отметила 100-летний юбилей

Источник материала: Вороновская газета





Не так много людей, которым суждено прожить век, а то и больше. Их жизнь — как книга, в которой отражаются исторические перипетии и людские судьбы… Сегодня столетний юбилей отметила жительница райцентра Мария Яновна Кравчун. Этот июньский день, намеченный для торжества в честь долгожительницы, выдался солнечным и звонким от птичьих трелей.







С утра до позднего вечера из разных уголочков летели в адрес Марии Яновны теплые и искренние пожелания здоровья. Выразить свое восхищение и поздравить юбиляршу поспешили не только родные и близкие, но и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Кушелевич, заместитель председателя районной организации Белорусского союза женщин Ирина Щеглик. С пожеланиями «пусть жизнь начинает новый отсчет счастливых событий» прибыли подарки от профсоюза КСУП «Гирки» и районной организации Белорусского фонда мира. Многие хотели бы лично засвидетельствовать почтение Марии Яновне, но из-за опасения за ее здоровье решили просто передать поздравки.







Глядя на розовощекую хрупкую именинницу, ни как не скажешь, что ей уж 100. Удобно устроившись на диване, женщина спокойно наблюдала за происходящим и изредка вслух сама себе удивлялась: «Не думала, что столько хороших слов заслужила». На мой вопрос о секрете долголетия, не в благородном ли он труде, только улыбнулась:

— А Бог его знает…

Жизнь Марии Яновны Кравчун была полна и случайностей, и закономерностей. Родилась она в многодетной семье. Училась до 14 лет, а потом наравне со взрослыми стала добытчицей в семье — работала в колхозе. Пахала, косила, молола…







— Замуж позвали рано, даже ксендз не давал «шлюб» — восемнадцать не было еще, — вспоминает собеседница. — Муж хорошим человеком был, заступался за меня всегда. Вот однажды из-за нелепых пересуд в деревне жизнь положил. У нас была уже дочка, я ждала второго ребенка. Позже вышла замуж за деверя. Племянниц своих он принял как родных дочерей. Потом помогал и строиться, и коров давал в приданное им. У нас еще родилось четверо детей. С мужем всю жизнь прожили в д. Лелюши, работали в колхозе, свое хозяйство всегда держали. Годы нелегкие были. И война, и голодное послевоенное время. Но крепкая семья наша, большая. А какая богатая, — вдруг замечает Мария Яновна. — Двенадцать внуков, одиннадцать правнуков… Все собирались приехать на мой праздник, но коронавирус помешал… Даст Бог свидимся еще. Разлетелись все дети, после смерти Феликса одна доживать стала, до 80 лет еще коровку держала. А потом переехала к дочери Галине, уже больше десяти лет живу у нее.







— С мамой проблем никаких, — подключается к разговору Галина Феликсовна, — добрый человек, нехлопотный. Она помолится тихонько, возле себя еще может обойтись сама. Иногда, бывает, пожалуется, мол, скучно сидеть без работы. Так я ей рукоделие поднесу: любит она цветы делать из пакетов цветных, неплохие композиции получаются. В молодости-то не до этого было, работали до седьмого пота, да пока не стемнеет.

Солнышко начало пригревать, значит, скоро на прогулки во двор будем выходить, там цветники благоухают, птицы заливаются, дышится легко. С божьей помощью и сто первый год встретим.











Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.