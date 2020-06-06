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Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 7 июня

06.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 7 июня
Грозы и до плюс 29 градусов тепла будет в Беларуси 7 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью будет плюс 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов выше нуля.

По информации БелТА.

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