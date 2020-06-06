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Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 7 июня
06.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман.
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный, при грозах — порывистый.
Ночью будет плюс 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов выше нуля.
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