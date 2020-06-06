Рубрика «Двое из Дворца»: первое интервью нового премьера, что в папке главы КГБ, Лукашенко и Орбан

Источник материала: ОНТ

В Беларуси новое правительство. Точечные замены происходили последний год, и вот на этой неделе портфели раздали окончательно. Нам новый глава правительства дал своё первое интервью. Но кадровому дню предшествовала цепь важных событий.



Без охраны и не на чёрной «Волге». Встретив в гражданском, скорее всего, и не подумаете, что перед вами глава КГБ.

Правда, нашего оператора быстро рассекретили. В то утро Валерий Палыч был явно в хорошем настроении.

– Здравствуйте! – Здравия желаю! – Как ваш огород? – Нормально.

Нет, не показалось. Председатель Комитета госбезопасности – заядлый огородник. Хобби такое. Правда, какие бы задушевные не велись разговоры, пить чай такому человеку мешать мы всё же не стали.

Кто-то, конечно, подумает: неспроста главу КГБ вызывают во Дворец – неспокойные же выходные. Так вот нет – доклад этот в плане давно. Правда, речь всё равно пойдёт о выборах. И материалов поднакопилось…

– Это целый портфель разных дел? – Разных, да.

То ли звёзды сошлись, но кое-что из своего портфеля Валерий Вакульчик покажет.

– Была вот в Гродно ситуация с Тихановским. Там была бабушка. Бедная бабушка. Вот её... – Коттедж? – Да, это всё её. Два дома.

Сбор информации для КГБ – рутина. Но на особый режим несения службы комитет не переходил.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета госбезопасности: «И по нашим оценкам, активность оказалась ниже, чем мы предполагали. Там есть вопиющие вещи, которые лежат на поверхности и которые будут шоком для обыкновенного человека, когда он узнает, куда их пытаются завести».

И вот интрига – станет ли всё достоянием общественности или не выйдет за двери президентского кабинета? Впрочем, не будем торопить события. Александр Лукашенко скажет образно: что-то ветреная нынче погода. Но в Беларуси не просто знают, кто и откуда дует, сквознякам гулять не дадут.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные «ветродуи». Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет».

Без имён и фамилий – все и так поймут, о ком речь. Так неужели кто-то возомнил себя Зеленским или почувствовал, что в душе немножко Пашинян?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, всё-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Главное – патриоты своей страны. Они преданы своей стране. А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут народом было создано. Этого допустить нельзя».

Пикет и митинг – не одно и то же. А для агитации пока рановато. Правда, нас на этой встрече заинтересует ещё одна деталь. На столе за Президентом явно книга. Но какая? Кто гуглит – тот всегда найдёт. Стихи Гафта с иллюстрациями Сафронова. Что же до продолжения истории с Вакульчиком, то все тайны Валерий Палыч в тот день унесёт с собой. Видимо, ещё не время.

Напряжение от этой встречи как будто передастся столичному мэру. На следующий день по комнате для гостей он будет наматывать круги. Мы, конечно, попытаемся скрасить ожидание, но вряд ли сильно поможем…

Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета

– У вас то, как проходит сбор подписей в городе, вызывает обеспокоенность?

– Этот тренд перерастания в массовые мероприятия такой описанной в законодательстве акции по сбору подписей меня беспокоит. Призывы, которые там звучат, явно не связаны со сбором подписей.

Мэра во Дворец звали ещё на прошлой неделе. И вот тогда Анатолию Сиваку посчастливилось бы докладывать исключительно о развитии Минска. Нет, говорить о генплане, конечно, будут. Но только это ли сейчас главное?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить».

К слову, в Минске отвели шесть мест для мирных собраний. Точки кипения тема эта достигнет в четверг – при назначении правительства. Кадровым переменам будет предшествовать четыре часа незапланированного совещания в среду, а по большому счёту – полгода кропотливого подбора кандидатур. Некоторые даже не предполагали, что за ними наблюдают.

Говорят, в дни больших кадровых перестановок такое бывает. В глаза бросится одно – нет премьера. О том, что Сергей Румас вряд ли удержит портфель, не судачил только ленивый. Но кто, если не он?

Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Премьер-министр чаще всего по правую руку Президента. Остальное для нас – дело техники.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси – Есть ощущение груза ответственности. Конечно, работа другая. Но знакомая. Будем работать. Задачи все понятны. Надо только выполнять их. – Но период сейчас очень непростой. Нет с этим связанных опасений? – Ключ ко всему – экономика. Настроение людей завязано на то, насколько уверенно они себя чувствуют. – Женское любопытство исключительно: родным, близким вчера сообщили? – Сообщил, до сих пор «переваривают» эту информацию. Так плотно мы ещё не обсуждали в семье этот вопрос. – Вы совсем недавно общались с Главой государства, вы докладывали ему в Мачулищах. Были тогда у вас какие-то предположения, что может такое быть? – Конечно, нет. После этого мероприятия все мысли были о поручениях, которые были даны, вплоть до вчерашнего дня. Но и сейчас они не оставляют. Поэтому каких-то таких предвестников я не видел. – Ночь была бессонная? – Ну, как водится.

С поста председателя Государственного военно-промышленного комитета в премьер-министры – карьерный взлёт, подобный пуску ракеты. Своё новое место Головченко так и не решится занять прежде, чем войдёт Президент.

Есть в Беларуси такая традиция – правительство перед выборами менять. Но Александр Лукашенко ни в чём не обвиняет прежний состав. Могли бы больше, но, как говорится, и на том спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Портфель никому не даётся навечно, в том числе и мне».

У нового премьера два новых зама. Снопков – отправленный в Пекин послом (оттуда он пока не вернулся), а также Субботин – работавший до недавнего времени в Евразийской экономической комиссии. А вот Крутой из Совмина переезжает в Администрацию Президента. Пять новых министров, да и три главы госкомитетов. Ротация заметная. Так что новому правительству, как скажет Президент, нужен импульс. Вызовы ведь небывалые. И если под натиском разъярённой толпы пала даже американская мечта, сможет ли выстоять белорусская?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас что, в кулаках много денег? Нет. Спасти страну и выйти из этого положения можем только благодаря дисциплине, сдержанности и направлении народа всего на решение проблем. Мы должны выдержать это, и мы выдержим. Не первый раз – и победим».

Александр Лукашенко достанет из шкафа по паре скелетов своих политических оппонентов – так мы и поймём, что доклад главы КГБ не прошёл зря.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, чётко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту так называемую радикальную оппозицию Беларуси».

Президент скажет просто: Беларусь единственная постсоветская страна, не знавшая горя, не дышавшая дымом горящих покрышек, не вздрагивавшая от звуков бьющихся стёкол и не хранившая людей на своей же войне. Кому-то этого мало?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У меня складывается впечатление, что за чьи-то деньги они хотят перевернуть страну. Страну они не получат. Мы создали независимое государство – и мы его никому не отдадим».

Для одних звучит грозно, для других – лучше любого успокоительного. Вряд ли правительство что-то могло бы взбодрить больше! К слову, новых членов в команду примут вполне дружелюбно. Все поспешат по министерским кабинетам, во Дворце задержится лишь озадаченный премьер – всей этой махиной под названием экономика теперь ведь нужно управлять. Впрочем, уйдёт Головченко так же спонтанно, как и возник на информационном поле. Ведь ещё утром атрибуты уровня премьер-министра ему были не положены.

Правда, и место торжественности на неделе найдётся. За несколько дней до приезда премьера Венгрии подвальный этаж Дворца Независимости устлали красными ковровыми дорожками. Распрямляли! Такие только у кинозвёзд и президентов. Наступить – смерти подобно!

В ожидании церемонии долго будет грустить рота почётного караула. Минск заждался Виктора Орбана. По МИДовским каналам из Будапешта не раз слали сигналы – едет! Но всё что-то не срасталось. Когда в марте министр иностранных дел Венгрии в очередной раз сообщил, что Орбан собирается, в Минске не поверили. Пандемия же! И вот первый официальный визит – не благодаря, а вопреки.

Оркестр только-только отыграет гимны, а Лукашенко и Орбан уже будут что-то живо обсуждать. То, что общение задастся, в кулуарах и не сомневались. Мол, лидеры Беларуси и Венгрии в чём-то похожи. Отношением к коронавирусу уж точно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь».

Стороны, конечно, обсудят скромные цифры товарооборота. Заверят друг друга в готовности сплотиться экономически. Звук падающей монеты даже вселит надежду – может, и правда увеличат!

И всё же интересен Орбан не этим. Венгрия с премьером во главе как бельмо на глазу Евросоюза. Будапешт не спешит подчиняться распоряжениям Брюсселя. Надо отдать Венгрии должное – она всегда выступала за полную отмену санкций в отношении Минска, никогда не критиковала строительство БелАЭС, сама ведь возводит два энергоблока.

Виктор Орбан, министр иностранных дел Венгрии: «Западные государства часто думают, что они могут говорить нам, что и как надо делать. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твёрдо свою позицию. Мы можем выслушать разные мнения, но мы сами в силах принимать решение».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мне очень понравилась эта фраза (я по-своему скажу), что нас «наклоняют» потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Это ключевой тезис. Пандемия очень многое изменит. Но давление не исчезнет. Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный. Прежде всего, в моральном отношении».

Вот чего, а силы духа обоим лидерам точно не занимать. Будет ещё и неформальная программа. Среди подарков – футболка в цветах белорусской сборной. Орбан и правда фанат – дважды прилетал в Беларусь на матчи. А пока политики уединились, рассказать об атмосфере закрытой части переговоров попросим главу венгерского МИДа.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: – Думаю, этот визит укрепит нашу позицию в Евросоюзе, что ЕС необходимо более глубоко и комплексно сотрудничать с Беларусью. – А какие у вас впечатления от общения лидеров? – У них был очень глубокий разговор о геополитике в регионе, много говорили об Украине. Это важный сосед и для вас, и для нас. И я очень рад, что позиции лидеров совпадают. – А это было похоже на дружескую беседу? – Ну, это был первый подобный, глубокий разговор, они очень уважают друг друга. Я считаю, это крайне важно.

Cловом, задел сделан. Похоже, первый раз точно не последний.

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