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Пашинян о пандемии в Армении: Мы достигли критической отметки и шагаем по аду
06.06.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в стране с пандемией коронавируса критическая, передает
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — заявил он на брифинге во дворе правительственного дома 6 июня.
Власти обсуждали возможность локдауна, но пришли к выводу, что это не даст результата, так как граждане не будут соблюдать карантин на должном уровне.
Пашинян заявил, что система здравоохранения перегружена. По его словам, около 200 человек с коронавирусом ждут госпитализации, зафиксирован летальный исход из-за того, что медицинская помощь опоздала (родственники также поздно сообщили), еще два человека умерли, потому что в реанимации не было мест, сообщает агентство
Он
Напомним, 1 июня Пашинян сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом, заболевание протекает бессимптомно.
В Армении,
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в стране с пандемией коронавируса критическая.
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