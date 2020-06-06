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Пашинян о пандемии в Армении: Мы достигли критической отметки и шагаем по аду

06.06.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в стране с пандемией коронавируса критическая, передает «Интерфакс».


Фото: Reuters

«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — заявил он на брифинге во дворе правительственного дома 6 июня.

Власти обсуждали возможность локдауна, но пришли к выводу, что это не даст результата, так как граждане не будут соблюдать карантин на должном уровне.

Пашинян заявил, что система здравоохранения перегружена. По его словам, около 200 человек с коронавирусом ждут госпитализации, зафиксирован летальный исход из-за того, что медицинская помощь опоздала (родственники также поздно сообщили), еще два человека умерли, потому что в реанимации не было мест, сообщает агентство «Новости-Армения».

Он отметил, что в стране наращивают число койко-мест для пациентов с коронавирусом, но при таких темпах распространения инфекции их количество никогда не будет удовлетворительным.

Напомним, 1 июня Пашинян сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом, заболевание протекает бессимптомно.

В Армении, по данным на 6 июня, 12 364 случаев коронавируса, умерли 190 человек, выздоровели 3720 пациентов.

 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в стране с пандемией коронавируса критическая.
 
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