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«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

06.06.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Президент в целом положительно оценил работу по развитию и благоустройству города. За минувшие несколько лет областной центр заметно преобразился: отремонтированы улицы, площади, мосты и путепроводы, построены новые социальные и спортивные объекты. Одним из центральных мест в Могилеве стал парк Подниколье, появившийся на месте пустыря. Теперь здесь детские площадки, фонтаны, фотозоны, пешеходные и велосипедные дорожки.

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Посетил Александр Лукашенко и Свято-Никольский женский монастырь, где зажег свечу в память об усопших – сегодня родительская суббота.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Прямо у храма Александр Лукашенко пообщался с прихожанами, после чего отправился в Белорусско-Российский университет, где состоялась его встреча с активом Могилевской области.

Корреспондент Виктория Ходосок обо всем по порядку.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

С рабочим визитом в Могилеве, и пусть даже в субботу, Президент по двум причинам: родной регион, а домой всегда тянет, а еще это проверка дел. О социально-экономическом развитии области кратко доложил губернатор Заяц: экспорт, уровень безработицы, инвестиции. Затем «в дело вступил» мэр Цумарев: о благоустройстве – уже сделанном и о том, что еще в планах.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Над парком Подниколье трудились всем Могилевом. Пару лет назад здесь были настоящие джунгли – так говорят сами местные. Сегодня 93 ухоженных гектара, в перспективе – еще 31. Спортивная и детская площадки, фонтаны, фотозоны. Вечный спуск – более 200 ступенек, не для ленивых.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и строительства Могилевского горисполкома:
Мы планируем павильон для катания на коньках с полимерным покрытием, ресторанный комплекс на берегу Днепра, террасу, которая будет над Днепром, амфитеатр, парк аттракционов.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Могилев по-хорошему становится современным. Об это говорят и местные, это отмечает и Президент. Давно уже пора было взяться за город.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Наверняка вы об этой 20-метровой арке слышали. Хотя бы потому, что многим она напоминает Триумфальную в Париже. Ворота в город появились не так давно. Справа вовсю идет застройка района Казимировка. Тут же выросла школа на более чем 1 000 мест со спортивным комплексом и бассейном. Как грибы растут дома.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

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Пройти мимо толпы, которая собралась у Свято-Никольского монастыря, Президент не мог. Собрались десятки людей – все те, кто знал о его приезде в Могилев.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

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И по традиции, Президенту вопросы и благодарность от народа.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Беседа получилась очень теплая и искренняя.

Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено

А еще у кого-то сбылась и мечта сегодня. Могилевчанка подарила Президенту картину. Теперь коллекция Дворца Независимости пополнится.

«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

Эта история про искренность. Каждый, кто сегодня пришел сюда, сделал это от души и сердца.

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Ведь не зря за все говорят поступки. Вот они, но еще и слова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам, молодцы. Значит, я не точно пошутил в самом начале. Оказывается, вас сюда позвал Господь, и это хорошо. Спасибо вам огромное! Держитесь, не сдавайтесь. Спасибо вам.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Владимир Скачек

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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