Как в Кореличском районе работают сельские доктора в сложившейся эпидемиологической ситуации?

В амбулатории агрогородка Турец Кореличского района нет знакомой картины, когда пенсионерки, сидя в очереди к врачу, активно обсуждают местные новости. В целом сельчане общаются с осторожностью: не здороваются за руку, соблюдают санитарную дистанцию, занимая очередь в магазинах, дачники приезжают в медицинских масках. Коронавирус влияет и на привычный сельский уклад.



Телефон-помощник

За десять с лишним лет работы врача общей практики Турецкой амбулатории УЗ «Кореличская ЦРБ» Ивана Павлючика бывало всякое, но сегодня условия особенные:

— Территория амбулатории разделена на красную и чистую зоны, как и во всех медицинских учреждениях, хоть у нас, безусловно, не такой наплыв пациентов, как в городах. И ранее наша работа в основном велась на дому. Многим тяжело приехать на прием самостоятельно в силу возраста. На участке немало людей с инвалидностью — около 11 процентов. Сейчас практически все рецепты выписываем по звонку. По телефону вообще решается много вопросов. При необходимости рецепты сразу передаем в аптеку. Человеку остается приехать и забрать лекарства. Если он во время телефонного опроса сообщает о повышенной температуре, то для визита выбираем соответствующую экипировку. Всем необходимым мы обеспечены.





В Турецкой амбулатории врач общей практики Иван ПАВЛЮЧИК начал работать вместе с супругой Анжеликой.

В районе действует мобильная группа, которая контролирует режим самоизоляции. На участке Ивана Павлючика есть люди, прибывшие из-за границы, есть контакты первого уровня. Он звонит им каждый день, интересуется самочувствием, просит измерить температуру. В основном это дальнобойщики.

— В первом квартале по сравнению с прошлым годом по моему участку на 10 процентов снизилась заболеваемость ОРВИ, — отмечает доктор. — Но в последний месяц отмечается небольшой рост. С подозрением на пневмонию сразу доставляем в районную больницу. Но таких случаев немного.







Врач на все руки

Самостоятельная работа на сельском участке позволяет совершенствоваться в профессии, жить в неспешном ритме, спокойно растить детей. Доктора печалит лишь то, что население на вверенной ему территории уменьшилось практически на треть. Каждого пациента знаешь в лицо. Всего на обслуживании — 28 населенных пунктов. На момент приезда врача в них проживало почти 3000 человек. Сейчас — чуть более 2000. Свою работу на селе Иван Павлючик начал с супругой Анжеликой, которая теперь трудится в Кореличской ЦРБ врачом УЗИ. Брали машину, выезжали по деревням для проведения диспансерного осмотра. Жителей заранее предупреждали. Люди собирались в одном доме, к примеру, у старосты деревни.





— Очень большой плюс, что в сельской местности практически каждого пациента знаешь в лицо. Сложность в том, что по максимуму должен уметь делать все самостоятельно. Надо быть подкованным во всех сферах. Лечим уши, глаза, ЖКТ. Очень много надо знать и уметь. К тому же быть хорошим психологом.

Все будет хорошо

Главный врач Кореличской центральной районной больницы Елена Майсак говорит, что ситуация в районе под контролем:

— Трудно делать какие-то прогнозы на будущее, но в данный момент тяжелых пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией нет. Большинство переносит болезнь в достаточно легкой форме. Каждый день наш автомобиль отправляет в лаборатории областного центра пробы на COVID-19. Все медицинские работники, которые занимаются лечением больных коронавирусной инфекцией, обследованы дважды. Все здоровы и продолжают свою нелегкую работу. Это опытные, проверенные временем и непростыми ситуациями люди, способные четко и грамотно выполнять свою работу в любых условиях. В последние годы коллектив серьезно омолодился. В августе минувшего года в Кореличскую райбольницу приехал 21 молодой специалист, в их числе 12 врачей и 8 средних медработников. Радует, что 8 молодых врачей остались у нас после двух лет отработки.

В амбулатории агрогородка Турец есть все для того, чтобы помочь пациентам.

KORCRB.BY

В районе уже немало выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции. Среди них заместитель начальника Кореличского РЭС Иван Лежень. С прошлого вторника он приступил к работе, полон оптимизма и благодарности местным врачам:

— Недавно на одном из телеграм-каналов прочитал, что, мол, в Кореличском районе медики болеют, тесты на наличие COVID-19 не проводят. Это неправда. Медики работают на совесть и, слава богу, здоровы. Нашим врачам и среднему медперсоналу огромное спасибо! Нам с женой довелось прочувствовать эту новую болезнь на себе: 8 мая у меня поднялась температура, была сильная слабость, болела голова. В понедельник обратился к врачу. Сделали снимок, взяли анализ крови, сделали тест на наличие COVID-19. Уже первое исследование показало положительный результат. У супруги тоже. Лечились дома, но практически каждый день медики интересовались самочувствием, при необходимости посещали, прослушивали легкие, делали кардиограмму, брали анализы. При этом они всегда были в позитивном настроении, поддерживали, успокаивали. Глядя на них, и мы не волновались, хотя сразу после постановки диагноза тревога была. Но надеялись, конечно, что все будет хорошо. У нас на работе первой заболела девушка-контролер. У нее была двусторонняя пневмония, однако она тоже уже в добром здравии, выполняет свои обязанности.