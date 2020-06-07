Источник материала: ОНТ

Люди, которые в Могилёве не были много лет, сегодня город не узнали бы. Будем честны: этот областной центр в 2000-х годах и раньше не вызывал эмоций. Разве что здравый патриотизм у местных жителей. Могилёв был аккуратным, ухоженным, но не запоминающимся. Сейчас же могилевчане с удовольствием проводят экскурсии по достопримечательностям. Некоторые появились не то что на пустом месте – на месте районов и кварталов, которые гостям города было стыдно показывать. Сейчас же даже минчане позавидуют такому.





Оценить, впрочем, всё великолепие Могилёва поначалу немного помешала погода, поэтому вместо обзорных экскурсий – изучение ключевых проектов по иллюстрациям. Докладчиков Александр Лукашенко не раз перебивает: в историю не вдавайтесь, я знаю, как было, сам ведь и поручал создать это великолепие. Упор в новых объектах – на социальную сферу, спорт и культуру. То есть на то, что нужно людям.

Красивый город – это ещё и рабочие места с хорошей зарплатой. Чиновникам Александр Лукашенко напоминает о задачах в промышленности: есть успешные предприятия, а другие нужно поддержать – не для роста прибыли или оборотных средств, а опять же для людей.

Когда дождь немного утих, могилевчане всё же уговорили Президента пройтись по парку. И прогулка эта привела к церкви: особо символично, что сегодня Троицкая родительская суббота. В храме Александра Лукашенко, как оказалось, ждали.

И к этому моменту прихожане Свято-Никольского монастыря, да и просто горожане, увидев, что здесь Президент, собрались, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Глава государства не прошёл мимо.

Когда Президент поинтересовался, если ли вопросы, могилевчане от лёгкого волнения формулировали их чуть дольше, чем журналисты. Но Президент стойко слушал истории из жизни, уточняя детали.

Суть деталей уже более серьёзных задач, которые стоят перед руководством региона и страны, Александр Лукашенко очертил на встрече с активом Могилёвской области. До выступления Президента слово взял губернатор, тезисы которого были приблизительно следующими: регион развивается стабильно. Александр Лукашенко всё же добавил: да, справляемся, но это не значит, что можно расслабиться. Время не то.

Президент рассказывает мнение главных медиков страны, никто ведь не знает тонкостей коронавируса. Тесты дают сбои – и как реакция была разработана трёхуровневая система долечивания. Боролись за Витебскую область – и начали побеждать, но всем нужно быть бдительными. И регионам, и людям. Вирус, конечно, ослаб, но всё же... При этом прошла Беларусь свой путь достойно.

При этом Президент напоминает: кроме борьбы с вирусными инфекциями, которая рано или поздно закончится, есть и другие задачи. Сейчас так и вовсе – более значимые. Дальше развивать Могилёв и весь юго-восток области, увеличивать доходы людей и снижать расходы. Это то, что поручено всем руководителям региона, и поручено с особыми требованиями – руководителям нынешним. Губернатора Президент хвалил – тот обещал работать с удвоенной энергией, которая принесёт двойной результат.

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